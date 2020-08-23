Пн, 24.08.2020
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  • Объявленный в розыск 48-летний мужчина нашелся

Объявленный в розыск 48-летний мужчина нашелся

Гайко.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

В воскресенье, 23 августа, полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 48-летнего Гайко, пропавшего в деревне Кюндья волости Выру. Он ушел из дома в субботу около 10 утра и не вернулся.

Гайко сообщил близким, что собирается на прогулку в лес, но через какое-то время близкие не смогли связаться с ним по телефону.

В понедельник пресс-служба полиции сообщила, что сегодня утром Гайко сам вернулся домой. С ним все в порядке.

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