Объявленный в розыск 48-летний мужчина нашелся

В воскресенье, 23 августа, полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 48-летнего Гайко, пропавшего в деревне Кюндья волости Выру. Он ушел из дома в субботу около 10 утра и не вернулся.
Гайко сообщил близким, что собирается на прогулку в лес, но через какое-то время близкие не смогли связаться с ним по телефону.
В понедельник пресс-служба полиции сообщила, что сегодня утром Гайко сам вернулся домой. С ним все в порядке.
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