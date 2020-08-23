Полиция ищет 48-летнего мужчину: его жизнь может быть в опасности

Гайко сообщил близким, что собирается на прогулку в лес. Около 12 часов близкие уже не могли связаться с ним по телефону, и мужчина не вернулся домой к ночи. Сегодня утром близкие сообщили об исчезновении Гайко в полицию, и полиция приступила к его поискам.

Полиция побеседовала с родственниками пропавшего и людьми, проживающими в этом районе, собрала информацию о его возможном местонахождении и проверила находящуюся поблизости недвижимость и лес. Поиски проводятся с дроном, вертолетом и полицейской собакой.

Рост Гайко 180 см, он худощавый. Когда он уходил из дома, на нем была темная куртка, темные штаны и резиновые сапоги, а также темная шапка.