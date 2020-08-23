Полиция ищет 48-летнего мужчину: его жизнь может быть в опасности

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 48-летнего Гайко, пропавшего в деревне Кюндья, волость Выру, жизнь которого может быть в опасности. Он ушел из дома в субботу около 10 утра 22 августа и с тех пор не возвращался.
Гайко сообщил близким, что собирается на прогулку в лес. Около 12 часов близкие уже не могли связаться с ним по телефону, и мужчина не вернулся домой к ночи. Сегодня утром близкие сообщили об исчезновении Гайко в полицию, и полиция приступила к его поискам.
Полиция побеседовала с родственниками пропавшего и людьми, проживающими в этом районе, собрала информацию о его возможном местонахождении и проверила находящуюся поблизости недвижимость и лес. Поиски проводятся с дроном, вертолетом и полицейской собакой.
Рост Гайко 180 см, он худощавый. Когда он уходил из дома, на нем была темная куртка, темные штаны и резиновые сапоги, а также темная шапка.
Полиция просит всех, кто видел его или обладает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.