В Ночь древних огней морское такси добавит вечерние рейсы

«Вечером 29 августа будет отмечаться Ночь древних огней, и по такому поводу морское такси предлагает уникальную возможность насладиться чудесным видом на старинные огни и вечерний Таллинн прямо с моря. Морское такси добавит на маршруте Летная гавань-Пирита четыре вечерних выхода в обоих направлениях», - сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

«Помимо вечерних поездок, морское такси Gundel также обслуживает пассажиров по субботам и в дневное время. Из Летной гавани в Пирита морское такси выходит в 13 и в 15, а из Пирита в Летную гавань в 14 и в 16», - уточнил Лийнат.