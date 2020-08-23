Вс, 23.08.2020
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В Ночь древних огней морское такси добавит вечерние рейсы

Люди на Пирита-теэ.

ФОТО: Sander Ilvest

Вечером следующей субботы, когда будет отмечаться Ночь древних огней, морское такси совершит дополнительные рейсы между Летной гаванью и Пирита.

«Вечером 29 августа будет отмечаться Ночь древних огней, и по такому поводу морское такси предлагает уникальную возможность насладиться чудесным видом на старинные огни и вечерний Таллинн прямо с моря. Морское такси добавит на маршруте Летная гавань-Пирита четыре вечерних выхода в обоих направлениях», - сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат. 

«Помимо вечерних поездок, морское такси Gundel также обслуживает пассажиров по субботам и в дневное время. Из Летной гавани в Пирита морское такси выходит в 13 и в 15, а из Пирита в Летную гавань в 14 и в 16», - уточнил Лийнат.

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