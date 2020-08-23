Навального привезли в Германию как «гостя канцлера»

По данным канала, такой статус Навального — это «бюрократическая хитрость, чтобы российский политик получил наилучшую полицейскую защиту», пишет РБК.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Из-за этого самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали в отделение токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи № 1, где он впал к кому.

Соратники оппозиционера считают, что его отравили. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, до рейса Навальный пил только черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. При этом врачи в Омске исключают версию отравления и заявляют, что в организме больного не обнаружено ядов или следов их пребывания.

После инцидента канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Германия готова принять Навального для лечения. Сначала омские врачи не давали согласия на перевозку политика, ссылаясь на его тяжелое состояние, однако затем все же разрешили транспортировку под ответственность его супруги.