Керсти Кальюлайд: во имя свободы всегда нужно прилагать усилия

«Из-за амбиций тоталитарных режимов до и после пакта Молотова-Риббентропа пострадали многие страны, и наш долг равно уважать и чтить их всех», - сказала Кальюлайд; именно поэтому в апреле 2009 года Европейский парламент объявил 23 августа общим днем памяти всех жертв тоталитаризма.

Бесконечная несправедливость и ложь, в которых жили в годы оккупации, никогда и никоим образом не приносили покоя, сказала Кальюлайд.

«Обнародование секретного соглашения 1939 года между Гитлером и Сталиным, которое разрушило нашу независимость, стало центральной частью восстановления нашей независимости. Это стало объединяющей целью, которая привела нас к Оленьему парку и Балтийской цепи», - сказала Кальюлайд, по словам которой память жертв коммунизма и нацизма - это только половина значения сегодняшнего дня.

«Свобода и тем более демократия никогда не бывают случайными. Мы должны постоянно стремиться к их сохранению, потому что мы не хотим жить в мире, где за свободу мысли и инакомыслие ожидает барак или выстрел в затылок. Мы хотим свободного и демократического мира», - сказала Кальюлайд, добавив, что боль от отсутствия свободы ощущается в Европе и сегодня.