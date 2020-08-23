Вс, 23.08.2020
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Керсти Кальюлайд: во имя свободы всегда нужно прилагать усилия

Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Eero Vabamägi

Президент Керсти Кальюлайд сказала в воскресенье на Маарьямяэ, в День памяти жертв коммунизма и нацизма, что память жертв тоталитаризма и сохранение демократических свобод связаны с твердым осознанием того, что одно не может быть без другого и что во имя свободы всегда нужно прилагать усилия. 

«Из-за амбиций тоталитарных режимов до и после пакта Молотова-Риббентропа пострадали многие страны, и наш долг равно уважать и чтить их всех», - сказала Кальюлайд; именно поэтому в апреле 2009 года Европейский парламент объявил 23 августа общим днем памяти всех жертв тоталитаризма.

Бесконечная несправедливость и ложь, в которых жили в годы оккупации, никогда и никоим образом не приносили покоя, сказала Кальюлайд.

«Обнародование секретного соглашения 1939 года между Гитлером и Сталиным, которое разрушило нашу независимость, стало центральной частью восстановления нашей независимости. Это стало объединяющей целью, которая привела нас к Оленьему парку и Балтийской цепи», - сказала Кальюлайд, по словам которой память жертв коммунизма и нацизма - это только половина значения сегодняшнего дня.

«Свобода и тем более демократия никогда не бывают случайными. Мы должны постоянно стремиться к их сохранению, потому что мы не хотим жить в мире, где за свободу мысли и инакомыслие ожидает барак или выстрел в затылок. Мы хотим свободного и демократического мира», - сказала Кальюлайд, добавив, что боль от отсутствия свободы ощущается в Европе и сегодня.

«Мы, вернувшие себе свободу и человеческое достоинство, должны поддержать их, сегодняшних борцов за свободу, вместе с нашими союзниками-единомышленниками. Быть в одиночестве всегда означает безнадежность, потерю и подчинение тоталитарному режиму», - сказала Кальюлайд.

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