ЕС не признает легитимность Лукашенко, но продолжит диалог с ним

По словам Борреля, "мы не признаем его (Лукашенко. - Ред.), но мы должны вести с ним диалог". Лукашенко находится в том же положении, что и глава Венесуэлы Николас Мадуро - в Брюсселе не считают, что они были законно избраны. "Нравится вам это или нет, но они контролируют правительство, и мы должны продолжать иметь с ними дело, хотя и не признаем их демократическую легитимность", - отметил Боррель, пишет Deutsche Welle.

"Случай Белоруссии несопоставим со случаем Украины", - подчеркнул Жозеп Боррель. Он напомнил, что во время Евромайдана украинские "демонстранты несли европейские флаги", а перед Украиной стоял выбор между европейским и российским направлениями во внешней политике. "ЕС не намеревается превратить Белоруссию во вторую Украину", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

"Проблема Белоруссии не в том, чтобы выбирать между Россией и Европой, а в том, чтобы достичь свободы и демократии", - сказал Жозеп Боррель. В Брюсселе поддерживают стремление белорусов к политическим реформам, но не хотят "выступать в качестве дестабилизирующего фактора".