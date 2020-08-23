Галерея ⟩ В Таллинне выстроилась Цепь солидарности в поддержку белорусского народа

Их не поддерживает ни одна организация, у них нет материальных возможностей, есть только друзья, знакомые и большое желание сделать для родины что-то хорошее. Белорусы надеются, что в мероприятии примут участие и другие жители Эстонии.

«31 год назад произошло неординарное событие! Два миллиона человек объединились, чтобы создать 600-километровую живую цепь, с помощью которой народы Литвы, Латвии и Эстонии выразили общее желание жить в свободной стране. Балтийская цепь до сих пор в Книге рекордов Гиннеса как самая длинная человеческая цепочка в мире», - пишут организаторы.