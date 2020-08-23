Вс, 23.08.2020
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  • В Таллинне выстроилась Цепь солидарности в поддержку белорусского народа
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Галерея ⟩ В Таллинне выстроилась Цепь солидарности в поддержку белорусского народа

Одна из организаторов Цепи солидарности в Таллинне Петра Малюкевич сказала Postimees, что вместе с другими проживающими в Эстонии белорусами получила разрешение организовать сегодня живую цепь с 19:00 до 20:30 от посольства Белоруссии в Таллинне (Магдалеэна, 3) до площади Вабадузе.

Их не поддерживает ни одна организация, у них нет материальных возможностей, есть только друзья, знакомые и большое желание сделать для родины что-то хорошее. Белорусы надеются, что в мероприятии примут участие и другие жители Эстонии.

«31 год назад произошло неординарное событие! Два миллиона человек объединились, чтобы создать 600-километровую живую цепь, с помощью которой народы Литвы, Латвии и Эстонии выразили общее желание жить в свободной стране. Балтийская цепь до сих пор в Книге рекордов Гиннеса как самая длинная человеческая цепочка в мире», - пишут организаторы.

«Сегодня наши братья и сестры в Белоруссии поднялись, чтобы защитить свою свободу, потребовать освобождения политических заключенных, потребовать привлечения Александра Лукашенко и других государственных чиновников к ответственности за свои действия и призвать к мирной передаче власти в Белоруссии», - добавили они.

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