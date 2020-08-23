Вс, 23.08.2020
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Видео ⟩ Лукашенко в разгар протестов прилетел в резиденцию на вертолете и с автоматом

ФОТО: скриншот видео

Александр Лукашенко в самый разгар протестов в Минске прилетел в Дворец независимости на вертолете. В это время рядом с резиденцией главы государства собрались десятки тысяч человек, вышедших в воскресенье, 23 августа, на марш по центру города.

На видео заметно, что в Лукашенко был одет в бронежилет, а в руках он держал автомат.

Это позже подтвердила и пресс-служба главы государства: "На президенте бронежилет. В руках - автомат".

Отметим, что перед этим силовики перекрыли проспект Победителей, на котором находится Дворец независимости. Именно по проспекту колонна протестующих шла к резиденции. В итоге, митингующие решили не лезть на рожон и двинулись обратно в центр города, а часть людей вообще разошлась.

Как сообщают СМИ, в воскресенье на акцию протеста "Марш новой Беларуси" собрались порядка 100 000 человек. Главные требования протестующих - отставка Лукашенко и привлечение к к ответственности милиционеров, причастных к массовым задержаниям и избиениям людей во время предыдущих акций протеста.

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