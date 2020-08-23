Видео ⟩ Лукашенко в разгар протестов прилетел в резиденцию на вертолете и с автоматом

Александр Лукашенко в самый разгар протестов в Минске прилетел в Дворец независимости на вертолете. В это время рядом с резиденцией главы государства собрались десятки тысяч человек, вышедших в воскресенье, 23 августа, на марш по центру города.
На видео заметно, что в Лукашенко был одет в бронежилет, а в руках он держал автомат.
Пресс-служба президента утверждает, что Лукашенко прилетел на вертолете во Дворец Независимости, а не улетел оттуда.— Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 23, 2020
На опубликованном видео заметно, что Лукашенко одет в бронежилет, а в руках у него — автоматhttps://t.co/IK8xSvhx25 pic.twitter.com/x0WYwz6fXv
Это позже подтвердила и пресс-служба главы государства: "На президенте бронежилет. В руках - автомат".
Отметим, что перед этим силовики перекрыли проспект Победителей, на котором находится Дворец независимости. Именно по проспекту колонна протестующих шла к резиденции. В итоге, митингующие решили не лезть на рожон и двинулись обратно в центр города, а часть людей вообще разошлась.
Как сообщают СМИ, в воскресенье на акцию протеста "Марш новой Беларуси" собрались порядка 100 000 человек. Главные требования протестующих - отставка Лукашенко и привлечение к к ответственности милиционеров, причастных к массовым задержаниям и избиениям людей во время предыдущих акций протеста.