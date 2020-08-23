Вс, 23.08.2020
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  • На мемориале жертвам коммунистического режима в Таллинне появились сотни новых фамилий

На мемориале жертвам коммунистического режима в Таллинне появились сотни новых фамилий

Мемориал жертвам коммунизма.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Каждый год 23 августа на стенах мемориала жертвам коммунистического режима в Таллинне появляются новые имена, передает Rus.ERR.

В воскресенье сюда добавили еще несколько памятных плит. На них - 350 имен жителей Эстонии, расстрелянных, погибших в сталинских лагерях или в ссылке, сообщила "Актуальная камера".

"Это данные, которые мы получили и благодаря собственной исследовательской работе в Эстонском институте исторической памяти. Но в основном, конечно, с помощью семей, которые пишут нам и делятся информацией, у нас есть возможность перевести людей из категории пропавших без вести в жертвы коммунистического режима и добавить их сюда, на мемориал", - рассказал член правления Эстонского института исторической памяти Сергей Метлев.

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