Пн, 24.08.2020
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«Бавария» обыграла «ПСЖ» и стала победителем Лиги чемпионов

"Бавария" в шестой раз выиграла Лигу чемпионов УЕФА.

ФОТО: Wen Xinnian/ZUMAPRESS.com

В финальном матче Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» обыграла парижский «ПСЖ» со счетом 1:0 и стала победителем турнира.

Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато.

Единственный гол был забит во втором тайме — на 59-й минуте автором забитого мяча стал Кингсли Коман, которому ассистировал Йосуа Киммих.

«Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира. Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).

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