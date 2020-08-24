Власти Италии не рассматривают новую изоляцию в качестве средства борьбы с коронавирусом

"У нас не будет новой изоляции", - сказал он, указав, что нынешнюю ситуацию нельзя сравнить с февралем и мартом, когда отслеживание заражений коронавирусом и изоляция заболевших были затруднены.

"Я настроен оптимистично, хотя и осторожен. Наша национальная система здравоохранения стала намного сильнее", - сказал министр.

В то же время ранее в министерстве отмечали, что хотя общенациональный карантин не присутствует среди возможных вариантов реагирования на ситуацию, однако ограничительные меры могут вводиться в отдельных районах в случае роста числа заболевших там.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, всего в Италии диагностировали 258 136 случаев коронавируса. Скончались 35 430 инфицированных, выздоровели 205 203 человек.