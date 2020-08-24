Пн, 24.08.2020
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Март Хельме снес бы и Горхолл, и советский мемориал на Маарьямяги

Март Хельме.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В ближайшее время правительство обсудит вопрос сохранения мемориала, построенного в советское время в Таллинне на холме Маарьямяги. Министр внутренних дел Март Хельме заявил, что следует снести как мемориал, так и Горхолл, но в правительстве эта тема вызовет жаркие споры, пишет Rus.ERR.

Министр окружающей среды Рене Кокк (EKRE) представил правительству меморандум с решениями относительно дальнейшей судьбы построенного в советское время мемориального комплекса на Маарьямяги, земля под которым в настоящее время принадлежит государству, но в ее приобретении заинтересован Таллинн с условием, что государство выделит 3-4 млн евро на приведение комплекса в порядок.

Мемориал на Маарьямяги.

ФОТО: Munitsipaalpolitsei

Некоторые члены правительства сомневаются в том, что деньги налогоплательщиков следует тратить на реновацию разваливающихся сооружений.

Горхолл

ФОТО: Mihkel Maripuu

По мнению министра внутренних дел Марта Хельме, находящиеся в плохом состоянии и являющиеся символом оккупационного периода мемориал на Маарьямяги и Горхолл, несут на себе безобразную печать модернизма советского времени, поэтому нелогично вкладывать в данные объекты миллионы евро налогоплательщиков, а куда разумнее будет их снести, но в то же время правительству предстоит обсудить точки зрения разных заинтересованных групп, чтобы найти идеологическую точку равновесия.

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