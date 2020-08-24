Март Хельме снес бы и Горхолл, и советский мемориал на Маарьямяги

Министр окружающей среды Рене Кокк (EKRE) представил правительству меморандум с решениями относительно дальнейшей судьбы построенного в советское время мемориального комплекса на Маарьямяги, земля под которым в настоящее время принадлежит государству, но в ее приобретении заинтересован Таллинн с условием, что государство выделит 3-4 млн евро на приведение комплекса в порядок.

По мнению министра внутренних дел Марта Хельме, находящиеся в плохом состоянии и являющиеся символом оккупационного периода мемориал на Маарьямяги и Горхолл, несут на себе безобразную печать модернизма советского времени, поэтому нелогично вкладывать в данные объекты миллионы евро налогоплательщиков, а куда разумнее будет их снести, но в то же время правительству предстоит обсудить точки зрения разных заинтересованных групп, чтобы найти идеологическую точку равновесия.