Глава ВОЗ: восстановление экономики должно происходить в соответствии с экологическими принципами

Пандемия коронавируса напомнила международному сообществу о необходимости активизации усилий по борьбе с изменением климата", - сказал глава ВОЗ, которого процитировал центр новостей ООН.

Гебрейесус отметил, что восстановление экономики должно происходить только в соответствии с "зелеными", экологическими принципам. Он напомнил, что в мае ВОЗ опубликовала "Манифест здорового и "зеленого" восстановления экономики". С тех пор, сообщил глава ВОЗ, 40 млн работников медицины из 90 стран направили письма лидерам стран "большой двадцатки" с призывом подойти к восстановлению после пандемии и карантина именно с таких позиций.

Он также рассказал об экологичных мерах, которые уже принимают многие страны и города в условиях пандемии. Так, в столице Кении, Найроби, создали дополнительные пешеходные и лесопарковые зоны. Власти Пакистана предоставляют возможность гражданам, потерявшим работу во время карантина, заработать деньги, высаживая деревья.