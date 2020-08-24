Итоги рейда на дорогах Эстонии опечалили стражей правопорядка

Всего было задержано свыше 50 нарушителей. Так, превысивших скорость до 20 км/ч было 17, от 21 до 40 км/ч — 30, от 41 до 60 км/ч — 7, а один водитель умудрился нарушить скоростной режим более, чем на 60 км/ч.

В Центре надзора за дорожным движением напоминают, что расстояние от Таллинна до Пярну составляет около 128 километров. От Ээсмяэ, где заканчивается четырехполосный участок шоссе, до летней столицы остается порядка 97 км. «Не стоит подвергать опасности себя и других участников движения, совершая опасные маневры, чтобы добиться выигрыша в пару минут. В большинстве случаев водители совершают обгон не потому, что едущий спереди автомобиль движется необоснованно медленно, а по причине устоявшегося мнения, что превышение на 10-15 км/ допустимо. Максимально разрешенная скорость устанавливается не случайно!» - напомнили в полиции.