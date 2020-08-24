В США после стрельбы полиции по чернокожему начались протесты

Позднее в городе был введен комендантский час до 7.00 (15.00 по Таллинну) 24 августа. Жителям нужно находиться вне улиц ради собственной безопасности, объяснили власти одноименного округа.

⚠️ CURFEW TONIGHT: A countywide emergency curfew is in effect tonight. @Kenosha_Sheriff will be enforcing this until 7 a.m. Monday, Aug. 24. pic.twitter.com/NfVoF5j2FE — Kenosha County (@KenoshaCounty) August 24, 2020

В полиции заявили, что им поступил вызов из одного из жилых домов. Стражи порядка прибыли на место происшествия, Полиция не приводит детали ситуации, однако сообщает, что один из офицеров открыл стрельбу. Пострадавшему оказали первую помощь и доставили его в одну из больниц в Милуоки, подчеркивается в сообщении. Раненый находится в тяжелом состоянии.

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