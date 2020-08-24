В США после стрельбы полиции по чернокожему начались протесты

В американском городе Кеноша в штате Висконсин вечером в воскресенье, 23 августа, вспыхнули протесты после стрельбы полицейских по чернокожему мужчине. Несколько десятков человек собрались в районе места происшествия, сообщают местные СМИ. По их данным, было повреждено несколько полицейских автомобилей, пишет DW.
Позднее в городе был введен комендантский час до 7.00 (15.00 по Таллинну) 24 августа. Жителям нужно находиться вне улиц ради собственной безопасности, объяснили власти одноименного округа.
⚠️ CURFEW TONIGHT: A countywide emergency curfew is in effect tonight. @Kenosha_Sheriff will be enforcing this until 7 a.m. Monday, Aug. 24. pic.twitter.com/NfVoF5j2FE— Kenosha County (@KenoshaCounty) August 24, 2020
В полиции заявили, что им поступил вызов из одного из жилых домов. Стражи порядка прибыли на место происшествия, Полиция не приводит детали ситуации, однако сообщает, что один из офицеров открыл стрельбу. Пострадавшему оказали первую помощь и доставили его в одну из больниц в Милуоки, подчеркивается в сообщении. Раненый находится в тяжелом состоянии.
August 24, 2020
Протесты против расизма в США после гибели Джорджа Флойда
В последние месяцы в США и многих других странах проходят массовые протесты против расизма и полицейского насилия. Акции начались после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе в конце мая. Информация о происшествии стала известна общественности благодаря видеозаписям, сделанным прохожими.