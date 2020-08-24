Коронавирусный формат футбольных еврокубков пришелся по душе главе УЕФА

Матчи решающих раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы были организованы в формате "Финала восьми" в Португалии и Германии соответственно. Победители каждого раунда плей-офф обоих турниров определялись по итогам одной встречи.

"Надо сказать, что система с одним матчем кажется мне более интересной, чем формат с двухматчевым противостоянием. Это одна из занимательных вещей, которые принесла пандемия, - приводит слова Чеферина РИА Новости. - Людям нужны захватывающие матчи, а в одной игре каждая команда может обыграть любую другую. Так что это то, что нужно учитывать в будущем. Думаю, что в сентябре или октябре мы должны серьезно поговорить".

Чеферин подчеркнул, что проведет широкие консультации, прежде чем настаивать на каких-либо постоянных изменениях в формате турниров. Также глава УЕФА поделился мнением об организации решающих стадий еврокубков в формате "Финала четырех".

"Вы находитесь в центре внимания всего мира в течение недели, и это может быть фантастической вещью, - продолжил Чеферин. - Календарь очень сложный, игроки играют почти 365 дней в году, поэтому мы должны посмотреть, как мы это осуществим, если будем это делать. Но опять же, я думаю, что это интересный формат, о котором мы раньше не думали, а сейчас он где-то в нашей голове".