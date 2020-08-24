Организатор перевозки Навального в Берлин предрек его временное выпадение из политической жизни

"С моей точки зрения, решающий вопрос заключается в том, оправится ли он без ущерба и сможет ли и дальше играть свою роль", - отметил Бизиль, указав, что состояние Навального не ухудшилось в результате полета из России в Германию, политик хорошо перенес его, однако общая ситуация по-прежнему вызывает опасения.

Несомненно, по словам Бизиля, что даже если Навальный полностью поправится, "на что мы все надеемся", он будет отстранен от политической жизни "по крайней мере на один-два месяца". При этом немецкий активист напомнил историю лечения в клинике Charite издателя онлайн-издания "Медиазона" и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова, которого еще несколько недель после выписки не оставляли галлюцинации. Верзилов, который два года назад был помещен в берлинскую больницу "Шарите" также при посредничестве Яки Бизиля, сравнил свои симптомы с симптомами Навального, написав в Twitter, что его отравление "очень похоже".

Мое отравление по симптомам в первые часы ОЧЕНЬ похоже на то что происходит с Навальным сейчас - 2-3 часа с момента интоксикации, потеря речи, внимания, координации, резкая боль, затем потеря сознания, тяжёлое состояние в реанимации, подключение к ИВЛ в реанимации https://t.co/XclQ67N1nv — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) August 20, 2020

Кира Ярмыш: "Проверенная информация - только от врачей или от меня"

Между тем пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш заявила, что достоверная информация о состоянии здоровья Алексея Навального может исходить только от немецких медиков или от нее.

В СМИ стали появляться заявления о здоровье Алексея, сделанные посторонними людьми. В связи с этим уточняю: доступа к медицинской информации ни у кого нет. Проверенные сведения о состоянии Алексея могут поступить только от врачей клиники или от меня. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 23, 2020

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. По словам Киры Ярмыш, политика могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил с утра в аэропорту.

Находящегося в коме Навального доставили в Берлин после длительной задержки. Российские власти настаивали на соблюдении немецкими летчиками норматива об отдыхе. Перед этим омские врачи объявляли Навального нетранспортабельным.