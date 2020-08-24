Запасы центра крови опустились ниже критического значения

По словам менеджера по качеству центра крови Мерле Кепс, больше всего нужны группы грови именно 0+ и A+, так как в больнице находятся люди с такими группами крови. Она добавила, что поскольку в отделениях сейчас больше работы, спрос на кровь тоже выше. Кроме того, на большую потребность в крови влияют травмы.

Летний период

По мнению Кепс, сейчас доноров меньше, так как студенты, которые регулярно приходят сдавать кровь, проводят лето не в Тарту. «У нас нет статистики о доле студентов-доноров, но большинству людей, которые помогают нам, все-таки около 20 лет», - отметила она.

Также летние отпуска влияют на запасы центра крови. «Зачастую люди уезжают из Тарту, но в то же время есть и те, у кого во время отпуска есть больше времени, чтобы прийти сдать кровь», - отметила Кепс. По ее словам, в хорошую погоду люди проводят больше времени на природе, где они могут столкнуться с клещами. «С момента укуса до сдачи крови должно пройти минимум два месяца», - предупредила Кепс.

Нынешнее распространение коронавируса, по словам Кепс, тоже может напугать доноров, но этот страх не обоснован. «У центра крови есть отдельный вход, люди не должны проходить через больницу. Кроме того, для доноров есть маски и дезинфицирующие средства», - сказала она.

И хотя на сайте центра крови описаны все обстоятельства, препятствующие сдаче крови, при подозрении следует написать об этом сотрудникам. «При определенных болезнях нужно выждать время, прежде чем вновь сдавать кровь, - пояснила Кепс. - Если у человека в детстве был хронический артрит, который якобы исключает сдачу крови, не надо сразу отказываться от идеи сдать кровь, сперва проконсультируйтесь с нами».

Один помогает трем

Сдав кровь, вы сделаете доброе дело для нескольких людей. «Один донор может помочь минимум трем пациентам», - сказала Кепс.

Центр крови ждет доноров до конца лета с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 и в пятницу с 8:00 до 15:30. Адрес: Л. Пуусепа, 8, на первом этаже корпуса B.