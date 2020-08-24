Ученые определили, для кого коронавирус опаснее всего

О коронавирусе давно говорят, что самую большую угрозу он представляет для пожилых людей, инфекция поражает мужчин сильнее, чем женщин, а уже имеющиеся заболевания могут усилить течение болезни. Исследование, проведенное в британском Королевском колледже и опубликованное в научном журнале Nature Medicine, выявило ряд молекул, которые влияют на течение болезни. При помощи некоторых из них, например, так называемых молекулярных маркеров, можно также спрогнозировать, у кого течение болезни может оказаться особенно тяжелым.

Во многом они координируют работу и других иммунных клеток и, таким образом, всю иммунную реакцию человека. Поскольку слишком сильный иммунный ответ часто является одним из важных компонентов Covid-19, болезнь нельзя понять, не исследовав иммунную реакцию.

«Т-клетки здесь бесспорно являются центральными клетками, поэтому они и стали объектом повышенного внимания. Данное исследование весьма широкое, можно сказать, что изучается вся иммунная система, в процессе охватываются разные иммунные клетки, антитела и воспалительные процессы», - описал исходные пункты опубликованной статьи Петерсон.

Формы болезни сильно различаются

В случае нуждавшихся в больничном лечении пациентов в ходе исследования выяснилось, если вся болезнь начинается с излишней активизации Т-клеток, то в какой-то момент из-за их нехватки возникает определенная иммунная недостаточность. Это означает, что излишняя активизация становится настолько мощной, что иммунная система уже не может справиться с созданными ею же самой проблемами. Ученые также знают, что Т-клетки во время болезни исчезают значительно раньше, чем возникают необходимые для борьбы с вирусом антитела.

Исследование охватывает 63 пациентов, находящихся на больничном лечении в Англии. Основными вопросами ученых было: как выглядит иммунная реакция больных на молекулярном уровне и различается ли иммунная реакция пациентов, у которых проявились особенно тяжелые симптомы болезни. Был выявлен целый ряд молекул, большое производство и активизация которых характеризует именно тяжелые случаи заболевания.

«Может быть, было бы разумно рассматривать разные истории болезни как совершенно разные заболевания – форма болезни человека, попадающего на интенсивное лечение, скорее, имеет другой вид, чем у человека, у которого болезнь протекает легко», - рассуждает Петерсон.

Что повышает IL-6 уровень?

Одним из важнейших соединений, влияющих на иммунную систему, является интерлейкин-6, сокращенно IL-6, который уже сейчас упоминается в разных исследованиях и уже определяется в лабораториях. Например, в Клинике Тартуского университета его определение сейчас является обычным делом, и это используют как мишень в лечении Covid-19.

И хотя влияние этого и других соединений кажется понятным при течении Covid-19, ученые до сих пор не знают, почему эта болезнь протекает так по-разному: от незаметного течения до смертоносного.

И все же известно, что у пожилых людей уровень IL-6 выше. То же относится и к таким сопутствующим болезням, как гипертония, сахарный диабет и болезни сердечно-сосудистой системы. Но точные механизмы, которые повышают уровень IL-6 у некоторых людей, по-прежнему неизвестны: по словам профессора Пярта Петерсона, во многих местах сейчас в орбиту интересов попала эта связь Covid-19 с сопутствующими болезнями и исследование генетического фона.