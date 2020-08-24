Ученые определили, для кого коронавирус опаснее всего

Эстонские ученые участвовали в международном исследовании, по результатам которого появится возможность прогнозировать, у которого Covid-19 протекает в слабой форме, а кому нужно уделить в больнице повышенное внимание, пишет Postimees.
О коронавирусе давно говорят, что самую большую угрозу он представляет для пожилых людей, инфекция поражает мужчин сильнее, чем женщин, а уже имеющиеся заболевания могут усилить течение болезни. Исследование, проведенное в британском Королевском колледже и опубликованное в научном журнале Nature Medicine, выявило ряд молекул, которые влияют на течение болезни. При помощи некоторых из них, например, так называемых молекулярных маркеров, можно также спрогнозировать, у кого течение болезни может оказаться особенно тяжелым.
Как объяснил один из авторов исследования, профессор молекулярной иммунологии Института биомедицины Тартуского университета Пярт Петерсон, основным объектом исследований стали белые тельца крови особого типа, которые ученые называют Т-лимфоцидами или Т-клетками.
Во многом они координируют работу и других иммунных клеток и, таким образом, всю иммунную реакцию человека. Поскольку слишком сильный иммунный ответ часто является одним из важных компонентов Covid-19, болезнь нельзя понять, не исследовав иммунную реакцию.
«Т-клетки здесь бесспорно являются центральными клетками, поэтому они и стали объектом повышенного внимания. Данное исследование весьма широкое, можно сказать, что изучается вся иммунная система, в процессе охватываются разные иммунные клетки, антитела и воспалительные процессы», - описал исходные пункты опубликованной статьи Петерсон.
Формы болезни сильно различаются
В случае нуждавшихся в больничном лечении пациентов в ходе исследования выяснилось, если вся болезнь начинается с излишней активизации Т-клеток, то в какой-то момент из-за их нехватки возникает определенная иммунная недостаточность. Это означает, что излишняя активизация становится настолько мощной, что иммунная система уже не может справиться с созданными ею же самой проблемами. Ученые также знают, что Т-клетки во время болезни исчезают значительно раньше, чем возникают необходимые для борьбы с вирусом антитела.
Исследование охватывает 63 пациентов, находящихся на больничном лечении в Англии. Основными вопросами ученых было: как выглядит иммунная реакция больных на молекулярном уровне и различается ли иммунная реакция пациентов, у которых проявились особенно тяжелые симптомы болезни. Был выявлен целый ряд молекул, большое производство и активизация которых характеризует именно тяжелые случаи заболевания.
«Может быть, было бы разумно рассматривать разные истории болезни как совершенно разные заболевания – форма болезни человека, попадающего на интенсивное лечение, скорее, имеет другой вид, чем у человека, у которого болезнь протекает легко», - рассуждает Петерсон.
Что повышает IL-6 уровень?
Одним из важнейших соединений, влияющих на иммунную систему, является интерлейкин-6, сокращенно IL-6, который уже сейчас упоминается в разных исследованиях и уже определяется в лабораториях. Например, в Клинике Тартуского университета его определение сейчас является обычным делом, и это используют как мишень в лечении Covid-19.
И хотя влияние этого и других соединений кажется понятным при течении Covid-19, ученые до сих пор не знают, почему эта болезнь протекает так по-разному: от незаметного течения до смертоносного.
И все же известно, что у пожилых людей уровень IL-6 выше. То же относится и к таким сопутствующим болезням, как гипертония, сахарный диабет и болезни сердечно-сосудистой системы. Но точные механизмы, которые повышают уровень IL-6 у некоторых людей, по-прежнему неизвестны: по словам профессора Пярта Петерсона, во многих местах сейчас в орбиту интересов попала эта связь Covid-19 с сопутствующими болезнями и исследование генетического фона.
На первый-третий дни болезни у пациентов в качестве иммунной реакции возникает очень сильный воспалительный процесс, и у тех, у кого течение болезни особенно тяжелое, воспаление является сильным уже с самого начала.
«По этим данным можно предположить, что у такого пациента имеется больший риск оказаться на интенсивном лечении. Но в любом случае воспаление по сравнению с любым другим инфекционным заболеванием чрезвычайно сильное, - описал профессор реакцию организма на атаку вируса. – Все явно начинается с легких и дыхательных путей, но если реакция очень сильная, то иммунная система реагирует излишне активно, а это уже влияет на весь организм».
Течение болезни можно лучше прогнозировать
Одним из важнейших практических достижений исследования является возможность определять отвечающее профилю иммунной реакции пациента лечение. Как объяснила ведущий научный сотрудник Института биомедицины Тартуского университета Кай Кисанд, специализирующаяся на клеточной иммунологии, не все выявляемые молекулярные маркеры являются такими, что по ним можно спрогнозировать дальнейшее течение болезни, но высокий уровень некоторых молекул все же позволяет это сделать.
«По сути, большая часть описанных маркеров показывает, какими являются самые тяжелые и самые легкие случаи болезни. А на основании некоторых из них уже тогда, когда пациент попадает в больницу, можно прогнозировать насколько тяжелым будет течение болезни», - сказала она.
«Пациентам, которым эти конкретные белки предсказывают тяжелое течение болезни, можно, например, предоставлять новые возможности лечения или лучше планировать потребность в интенсивном лечении», - предложила Кисанд разные возможности, которые несет с собой лучшее знание иммунных реакций.
Кроме этого исследования, в котором были задействованы только английские пациенты, аналогичные анализы проводились и в Тартуском университете, и, как призналась ведущий научный сотрудник, занимающийся иммунологией, сейчас можно сказать, что такие же изменения наблюдаются и у эстонских пациентов. Вероятнее всего, будут открыты новые маркеры.
«Крайне важно заранее знать, у кого течение болезни будет более тяжелым. Пока же ясно, что нам нужно беречь людей, входящих в группу риска», - отметил профессор Петерсон.
Помощь для будущих эпидемий
В опубликованной в журнале Nature Medicine научной статье в числе прочего ученые пишут, что обучение лучше распознавать молекулярные процессы при вирусных заболеваниях, должно помочь увеличить готовность и для будущих ситуаций, когда коронавирус переходит от животных к человеку.
«Инфекции из семейства коронавирусов, которые передаются человеку, будут появляться и впредь. Мы достаточно хорошо контактируем с остальным миром, что дает возможность для распространения, а интенсивное сельское хозяйство увеличивает риски», - объяснил это утверждение профессор Пярт Петерсон.
Ведущий научный сотрудник Кай Кисанд в свою очередь объяснила, что любое такое знание важно для защиты, поскольку если новая болезнь появится, на основании собранных данных можно сразу определить, насколько она похожа на уже известные, и на основании этого выбрать и лучший способ лечения.