В Эстонии умер человек с коронавирусом, добавилось трое зараженных

Согласно данным Регистра населения, все три положительных теста поступило из Ида-Вирумаа. В одном случае речь идет о близком контакте с зараженным в очаге на шахте «Эстония». Источник заражения двух других случаев выясняется.

В Ида-Вирумаа с двумя очагами заражения связано более 30 случаев заболевания

В Ида-Вирумаа с так называемым очагом заражения Jõhvi Kelder на данный момент связано девять посетителей бара, из которых двое являются работниками шахты Estonia. Всего с этим очагом связаны 15 человек, из них шестеро — члены семьи и знакомые посетителей бара.

На шахте «Эстония» всего заразились 13 работников, из них двое находились в баре Jõhvi Kelder. Также заразились восемь членов семьи и знакомых работников шахты. Поскольку двое первых зараженных работников шахты относятся к очагу заражения в баре, с очагом заражения в шахте Estonia связаны на данный момент 19 случаев.

Умерла зараженная коронавирусом женщина

По состоянию на утро 24 августа, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 11 человек, на искусственной вентиляции легких нет ни одного пациента. Домой не было выписано ни одного человека.

В Ида-Вирумаа умерла находившаяся на больничном лечении зараженная с сопутствующими заболеваниями 76-летняя женщина, всего в Эстонии коронавирус унес жизни 64 человек.

На сегодняшний день в больницах завершено 402 случая заболевания COVID-19 у 389 человек.

По состоянию на сегодняшний день выздоровели 2025 человек. Из них истории болезни 1 543 человек завершены (76,2%), у 482 человек (23,8%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

Заболеваемость на 100 тыс. человек за последние 14 дней составляет 8,9.

Всего в Эстонии сделано почти 141 тысяча первичных тестов, из них 2 275, т. е. 1,6 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Также вы можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются кодами анонимно, потому и страна, и производитель приложения, и производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте.

Как остановить распространение коронавируса?

Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.

В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.

По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.

Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.

Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем очистить руки. Если салфетки нет, используйте свой рукав (часть предплечья), а не голую руку.

Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.

При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.