Пн, 24.08.2020
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  • Между Финляндией и Норвегией снова действует пограничный контроль

Между Финляндией и Норвегией снова действует пограничный контроль

Приграничная территория между Норвегией и Финляндией.

ФОТО: LEHTIKUVA/via REUTERS

В понедельник, 24 августа возобновился пограничный контроль между Финляндией и Норвегией. Теперь границу можно пересекать только через пограничные переходы и с необходимыми документами, пишет Yle.

Вместе с этим, с сегодняшнего дня люди, живущие в приграничных районах, могут более свободно передвигаться между Финляндией, Норвегией и Швецией при предъявлении доказательств об их месте жительства.

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