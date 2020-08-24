Между Финляндией и Норвегией снова действует пограничный контроль

В понедельник, 24 августа возобновился пограничный контроль между Финляндией и Норвегией. Теперь границу можно пересекать только через пограничные переходы и с необходимыми документами, пишет Yle.
Вместе с этим, с сегодняшнего дня люди, живущие в приграничных районах, могут более свободно передвигаться между Финляндией, Норвегией и Швецией при предъявлении доказательств об их месте жительства.
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