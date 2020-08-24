На Филиппинах совершен двойной теракт: есть погибшие и пострадавшие

По меньшей мере девять человек погибли, десятки пострадали в результате двойного теракта в городе Холо на Филиппинах, сообщил в понедельник филиппинский Красный Крест.
Как сообщил глава Красного Креста страны Ричард Гордон, теракт в столице островной провинции Сулу произошел в понедельник около полудня по местному времени (07.00 по Таллинну).
По его словам, сначала близ военного грузовика взорвался мотоцикл с закрепленным на нем самодельным взрывным устройством. Затем, когда на место происшествия прибыла полиция, прогремел второй взрыв.
В ходе нападения погибли как минимум пять солдат и четверо гражданских лиц. Около 20 военных пострадали.
В провинции Сулу действует радикальная группировка "Абу Сайяф", связанная с 2014 года с "Исламским государством".