Пн, 24.08.2020
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На Филиппинах совершен двойной теракт: есть погибшие и пострадавшие

На Филиппинах прогремели взрывы.

ФОТО: NICKEE BUTLANGAN/AFP

По меньшей мере девять человек погибли, десятки пострадали в результате двойного теракта в городе Холо на Филиппинах, сообщил в понедельник филиппинский Красный Крест.

Как сообщил глава Красного Креста страны Ричард Гордон, теракт в столице островной провинции Сулу произошел в понедельник около полудня по местному времени (07.00 по Таллинну).

Двойной теракт совершен на Филиппинах.

ФОТО: NICKEE BUTLANGAN/AFP

По его словам, сначала близ военного грузовика взорвался мотоцикл с закрепленным на нем самодельным взрывным устройством. Затем, когда на место происшествия прибыла полиция, прогремел второй взрыв.

В ходе нападения погибли как минимум пять солдат и четверо гражданских лиц. Около 20 военных пострадали.

В провинции Сулу действует радикальная группировка "Абу Сайяф", связанная с 2014 года с "Исламским государством".

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