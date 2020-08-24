Postimees в Минске ⟩ Белорусы намерены избавиться от Лукашенко без иностранной помощи

Вчера, 23 августа, вновь собравшиеся на улицах Минска десятки тысяч протестующих, стоя перед военными, пообещали продолжать мирные акции протеста до тех пор, пока президент Александр Лукашенко не уйдет со своей должности. Дальнейшая судьба Батьки их особо не волнует.
«Я сейчас не тот, кто должен волноваться о его судьбе, - сказал Postimees находившийся среди протестующих Андрей Дмитриев, являвшийся кандидатом в президенты Белоруссии. - Я думаю о том, как нам прийти в ту точку, когда объявляются новые выборы и мы выбираем себе нового президента. А народ будет уже решать судьбу старого президента».
По мнению Андрея Дмитриева, который, согласно официальным результатам президентских выборов в Белоруссии, 9 августа набрал 1,21% голосов, важно, чтобы акции протеста продолжались.
«Не надо слушать тех, кто говорит, что протест выдохся. Более того, надо понимать, что это говорят специально, чтобы мы остановились. Необходимо сохранять мирный характер этих действий, а также наращивать и демонстрировать массовость. Показывать, что нас все больше и больше», - добавил он.
По словам Дмитриева, вопрос сейчас не в том, кто поддерживает белорусских протестующих за рубежом. «Я думаю, что уникальность этого протеста заключается в том, что он вообще не про геополитику. Поэтому на сегодняшний день нам здесь помощь внутри страны не нужна ни от Европейского союза, ни от США, ни от России», - подчеркнул он.
Вчера на улицы Минска вышел Антон, который на помощь из-за границы не надеется, так как, по его словам, в действительности западные страны могут сделать немногое: «Я знаю, что Западу очень сложно что-то сделать, они же не могут вмешаться в наши внутренние дела, кроме как проявить обеспокоенность, как они всегда и делали все эти годы. Намного важнее, как к этому будет относиться Россия, потому что современная Белоруссия сильно зависит от России».
Антон планирует протестовать до тех пор, пока власть в Белоруссии не сменится. «Я протестую всю свою жизнь — поэтому и здесь буду этим заниматься», - заверил он.
Сергей отметил, что люди настроены на постоянный протест. «И неважно — сегодня завтра или вчера. Мы будем бороться, мы будем выходить на улицы. Люди настроены идти до конца», - сказал он.
Святослав взял с собой на акцию протеста российский флаг, этим он хочет показать, что Белоруссия не страдает русофобией. «Белоруссия — гостеприимная страна, готовая принять любого. Но мы также хотим, чтобы нас уважали и чтобы с нашими интересами считались», - подчеркнул он.
По данным оппозиционных СМИ, вчера на улицах столицы Белоруссии собралось около 100 000 человек, акции протеста проходили и в других городах. По имеющимся данным, столкновения с милицией не происходило.
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