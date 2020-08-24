Postimees в Минске ⟩ Белорусы намерены избавиться от Лукашенко без иностранной помощи

«Я сейчас не тот, кто должен волноваться о его судьбе, - сказал Postimees находившийся среди протестующих Андрей Дмитриев, являвшийся кандидатом в президенты Белоруссии. - Я думаю о том, как нам прийти в ту точку, когда объявляются новые выборы и мы выбираем себе нового президента. А народ будет уже решать судьбу старого президента».

По мнению Андрея Дмитриева, который, согласно официальным результатам президентских выборов в Белоруссии, 9 августа набрал 1,21% голосов, важно, чтобы акции протеста продолжались.

«Не надо слушать тех, кто говорит, что протест выдохся. Более того, надо понимать, что это говорят специально, чтобы мы остановились. Необходимо сохранять мирный характер этих действий, а также наращивать и демонстрировать массовость. Показывать, что нас все больше и больше», - добавил он.

По словам Дмитриева, вопрос сейчас не в том, кто поддерживает белорусских протестующих за рубежом. «Я думаю, что уникальность этого протеста заключается в том, что он вообще не про геополитику. Поэтому на сегодняшний день нам здесь помощь внутри страны не нужна ни от Европейского союза, ни от США, ни от России», - подчеркнул он.

Вчера на улицы Минска вышел Антон, который на помощь из-за границы не надеется, так как, по его словам, в действительности западные страны могут сделать немногое: «Я знаю, что Западу очень сложно что-то сделать, они же не могут вмешаться в наши внутренние дела, кроме как проявить обеспокоенность, как они всегда и делали все эти годы. Намного важнее, как к этому будет относиться Россия, потому что современная Белоруссия сильно зависит от России».

Антон планирует протестовать до тех пор, пока власть в Белоруссии не сменится. «Я протестую всю свою жизнь — поэтому и здесь буду этим заниматься», - заверил он.

Сергей отметил, что люди настроены на постоянный протест. «И неважно — сегодня завтра или вчера. Мы будем бороться, мы будем выходить на улицы. Люди настроены идти до конца», - сказал он.

Святослав взял с собой на акцию протеста российский флаг, этим он хочет показать, что Белоруссия не страдает русофобией. «Белоруссия — гостеприимная страна, готовая принять любого. Но мы также хотим, чтобы нас уважали и чтобы с нашими интересами считались», - подчеркнул он.

По данным оппозиционных СМИ, вчера на улицах столицы Белоруссии собралось около 100 000 человек, акции протеста проходили и в других городах. По имеющимся данным, столкновения с милицией не происходило.