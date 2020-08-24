Эксперимент Rus.Postimees: ищем зараженных при помощи приложения «HOIA»

Если какой-либо пользователь мобильного приложения заболеет, то он отметит себя (то есть свой анонимный код) заболевшим и другие пользователи приложения получат уведомление о возможном близком контакте с зараженным. Таким образом, приложение будет информировать людей, которых сам инфицированный человек не знает или не помнит, позволяя им принимать меры для защиты своего здоровья и здоровья других.

Достаточно скептически настроенные читатели Rus.Postimees поделились в комментариях под публикацией новости взглядом на новое средство борьбы с вирусом. Мнения разделились: одни скачали приложение ради интереса, другие уверены в его бесполезности и скачивать не собираются. Некоторые указывают на минусы такой идеи: «Подростки начнут играть в "веселые" игры с населением», «Ещё и Bluetooth надо включать, а он сильно тратит батарею», «На кнопочный телефон бабушкам нельзя будет установить».

Скачавшие приложение пользователи Google Play пишут, в основном, положительные отзывы, хвалят создателей стартапа: «Очень простое в использовании приложение», «Будем следователь рекомендациям и пользоваться», «Ничего, что сажает аккумулятор – все приложения тратят зарядку, зато будем здоровы и в безопасности!». Некоторые указывают на невозможность установить приложение на устаревшую модель Андроида и сетуют на трату энергии телефона из-за необходимости включать геолокацию для работы приложения.

Google Play сообщает, что приложение скачали уже более 10 000 пользователей. Мы решили проверить, насколько просто в городе Тарту можно будет обнаружить зараженных коронавирусом благодаря использованию приложения "Hoia".

Останавливаясь на 15 минут в местах с наибольшим количеством людей, мы шли к опровержению или подтверждению выдвинутой гипотезы. Мы решили проверить, найдется ли среди проводящих время в близком контакте с другими людьми жителей или гостей города Тарту человек, скачавший приложение "Hoia" и указавший в нем статус зараженного. Мы надеялись на лучшее, но верили в худшее, поэтому не рассчитывали найти такого человека. И оказались правы. За четыре часа поисков зараженного с помощью приложения "Hoia" нам не удалось вступить в контакт ни с одним зараженным.

Такой итог исследования может говорить об одном из двух: либо зараженные коронавирусом в Тарту соблюдают режим самоизоляции, либо не стали скачивать приложение и свободно гуляют по улицам города. Мы продолжим следить за развитием событий и повторим эксперимент позже, когда приложение скачает большее число людей.