Лукашенко привел белорусскую армию в полную боевую готовность из-за "серьезного шевеления" НАТО у границ

"Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", - заявил Лукашенко в Гродно в субботу. Его цитирует госагенство БелТА.

В данной связи он отметил, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление.

Лукашенко утверждает, что к белорусской границе подтягиваются натовские войска, а в 15-20 минутах подлета уже находятся самолеты F-16.

"Мы это понимали в прошлом году, когда они объявили учения, но коронавирус их немножечко притормозил. А сейчас, когда ситуация у нас, с их точки зрения, неспокойная внутри, они перешли к активным действиям", - считает он.

Президент напомнил, что на прошлой неделе в Гродненскую область была переброшена бригада десантников из Витебска, на боевое дежурство заступили тактические ракеты "Точка-У", РСЗО "Полонез" и ЗРК "С-300".

"То есть мы полностью закрыли Гродно, чтобы ничего не случилось, и весь этот выступ на литовском и польском направлениях", - заявил Лукашенко, который как президент является главнокомандующим Вооруженными силами Беларуси.

Ранее в субботу Лукашенко заявил, что западные страны оказывают военную поддержку через НАТО альтернативному президенту.

"Вы видите, что они уже тащат сюда альтернативного президента, делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска - и на Беларуси можно поставить крест", - заявил Лукашенко, посещая в субботу военный полигон под Гродно.

По словам Лукашенко, эти действия и соответствующие заявления западных стран - уже прямое вмешательство в ситуацию в Белоруссии. "Речь идет о финансировании, вытаскивании нас на переговоры с ОБСЕ - понятно, для чего они это делают", - отметил белорусский лидер.

В Белоруссии продолжается политический кризис, связанный с состоявшимися 9 августа президентскими выборами, результаты которых не признала оппозиция, а также в связи с применением властями насилия в отношении участников массовых акций протеста. В стране идут акции протеста и забастовки.

21 августа Лукашенко заявил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью отсечь Гродненскую область. "Потому что они (западные страны - прим.) поставили цель прежде всего эту территорию отсечь - гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно", - сказал тогда действующий президент страны, которого цитирует госагентство БелТА.