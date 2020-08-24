Еще на одной шахте в Эстонии обнаружены зараженные коронавирусом

Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь Департамента здоровья Симмо Саар. «Речь идет о совершенно новой информации, это один из трех отраженных в сегодняшней статистике людей. На данный момент известно об одном зараженном, источник заражения выясняется», - уточнил Саар.

Руководитель по связям с общественностью VKG Ирина Боенко уточнила, что по состоянию на утро 24 августа, пробы двух работников шахты «Оямаа» дали положительный результат. «Мы установили всех их рабочие контакты. После обеда пройдет тестирование примерно 90 работников, его мы сделаем за свой счет с помощью лаборатории Synlab», - рассказала Боенко.

По ее словам, на шахте вновь приняты меры, которые действовали во время чрезвычайного положения, все работники при возможно будут работать удаленно. «Изменений в производственных процессах у нас пока не будет, мы ждем результатов тестов и тогда уже можно будет решать, будут ли введены какие-то производственные режимы», - уточнила руководитель по связям с общественностью VKG.

Боенко также отметила, что работники, находившиеся в близком контакте с зараженными, будут соблюдать двухнедельный карантин. «Мы как в марте ввели ряд больших ограничений, мы с тех пор особых послаблений и не делали. У нас бесконтактная передача смен на производстве, дезинфицируем автобусы и помещения, людям выдаются маски, есть дезинфицирующие средства, - рассказала она, отметив, что заражение, очевидно, произошло за пределами работы. - В Ида-Вирумаа вспышка заражения пошла из бара, а потом и от работников шахты "Эстония", которые тоже были в этом баре. Видимо, этот очаг заражения теперь затронул и нас».

Вспышка в Ида-Вирумаа

В последнее время в Ида-Вирумаа уже образовалось два очага заражения: бар Jõhvi Kelder и шахта «Эстония».

В Ида-Вирумаа с так называемым очагом заражения Jõhvi Kelder на данный момент связано девять посетителей бара, из которых двое являются работниками шахты «Эстония». Всего с этим очагом связаны 15 человек, из них шестеро — члены семьи и знакомые посетителей бара.