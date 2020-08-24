Viking Line начинает переговоры по сокращению персонала: 200 человек могут потерять работу

Переговоры касаются всего наземного персонала Viking Line, то есть 570 человек, работающих в Финляндии, Швеции, Эстонии и на Аландских островах.

Как сообщает компания, пандемия коронавируса негативно отразилась на количестве пассажиров и объемах продаж, так как на самом важном маршруте между Финляндией и Швецией до сих пор действуют ограничения на передвижение.