Пн, 24.08.2020
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  • Viking Line начинает переговоры по сокращению персонала: 200 человек могут потерять работу

Viking Line начинает переговоры по сокращению персонала: 200 человек могут потерять работу

Паром Viking Line.

ФОТО: SCANPIX

Компания Viking Line объявила о начале переговоров по сокращению персонала. Стартующие в начале сентября переговоры могут привести к увольнению, отправке в принудительный отпуск или переводу на неполный рабочий день 200 сотрудников компании, пишет Yle.

Переговоры касаются всего наземного персонала Viking Line, то есть 570 человек, работающих в Финляндии, Швеции, Эстонии и на Аландских островах.

Как сообщает компания, пандемия коронавируса негативно отразилась на количестве пассажиров и объемах продаж, так как на самом важном маршруте между Финляндией и Швецией до сих пор действуют ограничения на передвижение.

Viking Line также отмечает, что сокращения необходимы, поскольку неизвестно, как будет развиваться ситуация с вирусом.

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