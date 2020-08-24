Viking Line начинает переговоры по сокращению персонала: 200 человек могут потерять работу

Компания Viking Line объявила о начале переговоров по сокращению персонала. Стартующие в начале сентября переговоры могут привести к увольнению, отправке в принудительный отпуск или переводу на неполный рабочий день 200 сотрудников компании, пишет Yle.
Переговоры касаются всего наземного персонала Viking Line, то есть 570 человек, работающих в Финляндии, Швеции, Эстонии и на Аландских островах.
Как сообщает компания, пандемия коронавируса негативно отразилась на количестве пассажиров и объемах продаж, так как на самом важном маршруте между Финляндией и Швецией до сих пор действуют ограничения на передвижение.
Viking Line также отмечает, что сокращения необходимы, поскольку неизвестно, как будет развиваться ситуация с вирусом.