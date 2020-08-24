Пн, 24.08.2020
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  • Кылварт: мы никогда не согласимся на снос мемориала на Маарьямяги

Кылварт: мы никогда не согласимся на снос мемориала на Маарьямяги

Михаил Кылварт

ФОТО: Raul Mee

Мэр Таллинна и вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт исключил снос советского мемориала на Маарьямяги, за который выступает министр внутренних дел и вице-председатель входящей в правительство Эстонской консервативной народной партии Март Хельме, пишет RusERR.

«Я считаю, что мемориал нужно сохранить», – заявил Кылварт, добавив, что война с памятниками могла бы остаться в прошлом, а обществу следует обсуждать, что развивать и строить.

По словам Кылварта, город возьмет на себя обязанность по приведению мемориала в порядок в случае, если государство выделит 3-4 млн евро.

«Давайте подойдем к делу прагматично, эти объекты разрушены: с практической точки зрения приведение в порядок этих объектов неразумно, разумнее было бы их снести», – заявил министр внутренних дел Март Хельме.

«Для Эстонии эти три миллиона не являются непосильной суммой, но вопрос в том, что нам нужно найти некую идеологическую точку равновесия», – пояснил он.

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