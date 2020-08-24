Кылварт: мы никогда не согласимся на снос мемориала на Маарьямяги

«Я считаю, что мемориал нужно сохранить», – заявил Кылварт, добавив, что война с памятниками могла бы остаться в прошлом, а обществу следует обсуждать, что развивать и строить.

По словам Кылварта, город возьмет на себя обязанность по приведению мемориала в порядок в случае, если государство выделит 3-4 млн евро.

«Давайте подойдем к делу прагматично, эти объекты разрушены: с практической точки зрения приведение в порядок этих объектов неразумно, разумнее было бы их снести», – заявил министр внутренних дел Март Хельме.