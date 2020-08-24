Пунктов назначения становится все меньше: из Таллинна теперь можно улететь только в девять стран

В последние недели в Европе наблюдается рост числа заражений коронавирусом, поэтому быстро меняются коэффициенты заражения стран и отсюда составляется и план полетов. Согласно утвержденной в настоящее время методике, до конца августа полеты в Эстонии связаны с уровнем заражения, и по мере его роста авиакомпаниям приходится отменять свои рейсы. На этой неделе можно улететь из Таллинна по 12 международным направлениям, в девять стран, сообщает пресс-служба Таллиннского аэропорта.
«На этой неделе, впервые с апреля, мы видим, что люди снова начали попадать в беду с возвращением домой. Сегодняшняя система ограничения полетов была разработана в мае, когда ситуация в Эстонии и Европе явно отличалась от сегодняшней, - говорит коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ - Если ограничения распространяются на 5 из 25 стран, то можно перебронировать людей на другие рейсы, но если уже есть 19 стран с различными ограничениями, перемещение через границу уже становится затруднительным».
«В настоящий момент мы находимся в ситуации, когда в перспективе ближайшего года необходим устойчивый план трансграничного передвижения, и мы от лица пассажиров рады, что на этой неделе Правительство Республики будет обсуждать этот вопрос, - говорит Пяргмяэ, отмечая, что, безусловно, путешествия не должны подвергать риску здоровье населения, но прямые рейсы необходимы для поддержания экономики и линии нельзя закрывать. - Кроме того, людей, прибывающих прямыми рейсами, намного легче контролировать, чем людей, прибывающих с несколькими пересадками или другими видами транспорта».
Коммерческий директор Таллиннского аэропорта отметил, что, поскольку в настоящее время расписание рейсов меняется каждую неделю, также очень важно, чтобы люди пересматривали свои планы поездок, избегали путешествий в страны с высоким уровнем заражения и сразу после отмены рейса связывались со своей авиакомпанией, на которую ложится ответственность вернуть пассажиров прямым рейсом или через несколько узловых аэропортов. «Однако, если людям угрожают перспектива оказаться в ловушке в какой-то стране, мы рекомендуем им также связаться с Министерством иностранных дел, которое при необходимости поможет организовать возвращение домой», - добавил Пяргмяэ.
По состоянию на 24 августа, из Таллиннского аэропорта можно улететь в 12 международных пунктов назначения:
· Берлин (EasyJet, AirBaltic)
· Дюссельдорф(Ryanair)
· Эдинбург (Ryanair)*
· Франкфурт (Lufthansa)
· Хельсинки (Finnair)
· Лондон (AirBaltic, Ryanair, Easyjet)*
· Милан (Wizz Air, Ryanair)
· Минск (Belavia)*
· Осло (Norwegian, Air Baltic)
· Пафос (Ryanair)*
· Рига (AirBaltic)
· Вильнюс (AirBaltic)
*При возвращении из этого пункта назначения будет действовать двухнедельное требование самоизоляции. Информацию о коэффициенте заражения по странам можно найти на сайте Министерства иностранных дел.
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