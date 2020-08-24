Пн, 24.08.2020
Власть надеется на силу и страх, Россия, естественно, готова вмешаться, чтобы навести порядок, а что делают Европейский Союз и США? Марко Михкельсон
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Пунктов назначения становится все меньше: из Таллинна теперь можно улететь только в девять стран

Пунктов назначения становится все меньше: из Таллинна теперь можно улететь только в девять стран

Таллиннский аэропорт.

ФОТО: Remo Tõnismäe

В последние недели в Европе наблюдается рост числа заражений коронавирусом, поэтому быстро меняются коэффициенты заражения стран и отсюда составляется и план полетов. Согласно утвержденной в настоящее время методике, до конца августа полеты в Эстонии связаны с уровнем заражения, и по мере его роста авиакомпаниям приходится отменять свои рейсы. На этой неделе можно улететь из Таллинна по 12 международным направлениям, в девять стран, сообщает пресс-служба Таллиннского аэропорта.

«На этой неделе, впервые с апреля, мы видим, что люди снова начали попадать в беду с возвращением домой. Сегодняшняя система ограничения полетов была разработана в мае, когда ситуация в Эстонии и Европе явно отличалась от сегодняшней, - говорит коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ - Если ограничения распространяются на 5 из 25 стран, то можно перебронировать людей на другие рейсы, но если уже есть 19 стран с различными ограничениями, перемещение через границу уже становится затруднительным».

«В настоящий момент мы находимся в ситуации, когда в перспективе ближайшего года необходим устойчивый план трансграничного передвижения, и мы от лица пассажиров рады, что на этой неделе Правительство Республики будет обсуждать этот вопрос, - говорит Пяргмяэ, отмечая, что, безусловно, путешествия не должны подвергать риску здоровье населения, но прямые рейсы необходимы для поддержания экономики и линии нельзя закрывать. - Кроме того, людей, прибывающих прямыми рейсами, намного легче контролировать, чем людей, прибывающих с несколькими пересадками или другими видами транспорта».

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта отметил, что, поскольку в настоящее время расписание рейсов меняется каждую неделю, также очень важно, чтобы люди пересматривали свои планы поездок, избегали путешествий в страны с высоким уровнем заражения и сразу после отмены рейса связывались со своей авиакомпанией, на которую ложится ответственность вернуть пассажиров прямым рейсом или через несколько узловых аэропортов. «Однако, если людям угрожают перспектива оказаться в ловушке в какой-то стране, мы рекомендуем им также связаться с Министерством иностранных дел, которое при необходимости поможет организовать возвращение домой», - добавил Пяргмяэ.

По состоянию на 24 августа, из Таллиннского аэропорта можно улететь в 12 международных пунктов назначения:

·       Берлин (EasyJet, AirBaltic)  

·       Дюссельдорф(Ryanair)  

·       Эдинбург (Ryanair)* 

·       Франкфурт (Lufthansa) 

·       Хельсинки (Finnair) 

·       Лондон (AirBaltic, Ryanair, Easyjet)* 

·       Милан (Wizz Air, Ryanair) 

·       Минск (Belavia)* 

·       Осло (Norwegian, Air Baltic) 

·       Пафос (Ryanair)* 

·       Рига (AirBaltic)  

·       Вильнюс (AirBaltic)  

*При возвращении из этого пункта назначения будет действовать двухнедельное требование самоизоляции. Информацию о коэффициенте заражения по странам можно найти на сайте Министерства иностранных дел.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ