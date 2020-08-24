Пунктов назначения становится все меньше: из Таллинна теперь можно улететь только в девять стран

«На этой неделе, впервые с апреля, мы видим, что люди снова начали попадать в беду с возвращением домой. Сегодняшняя система ограничения полетов была разработана в мае, когда ситуация в Эстонии и Европе явно отличалась от сегодняшней, - говорит коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ - Если ограничения распространяются на 5 из 25 стран, то можно перебронировать людей на другие рейсы, но если уже есть 19 стран с различными ограничениями, перемещение через границу уже становится затруднительным».

«В настоящий момент мы находимся в ситуации, когда в перспективе ближайшего года необходим устойчивый план трансграничного передвижения, и мы от лица пассажиров рады, что на этой неделе Правительство Республики будет обсуждать этот вопрос, - говорит Пяргмяэ, отмечая, что, безусловно, путешествия не должны подвергать риску здоровье населения, но прямые рейсы необходимы для поддержания экономики и линии нельзя закрывать. - Кроме того, людей, прибывающих прямыми рейсами, намного легче контролировать, чем людей, прибывающих с несколькими пересадками или другими видами транспорта».

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта отметил, что, поскольку в настоящее время расписание рейсов меняется каждую неделю, также очень важно, чтобы люди пересматривали свои планы поездок, избегали путешествий в страны с высоким уровнем заражения и сразу после отмены рейса связывались со своей авиакомпанией, на которую ложится ответственность вернуть пассажиров прямым рейсом или через несколько узловых аэропортов. «Однако, если людям угрожают перспектива оказаться в ловушке в какой-то стране, мы рекомендуем им также связаться с Министерством иностранных дел, которое при необходимости поможет организовать возвращение домой», - добавил Пяргмяэ.

По состоянию на 24 августа, из Таллиннского аэропорта можно улететь в 12 международных пунктов назначения:

· Берлин (EasyJet, AirBaltic)

· Дюссельдорф(Ryanair)

· Эдинбург (Ryanair)*

· Франкфурт (Lufthansa)

· Хельсинки (Finnair)

· Лондон (AirBaltic, Ryanair, Easyjet)*

· Милан (Wizz Air, Ryanair)

· Минск (Belavia)*

· Осло (Norwegian, Air Baltic)

· Пафос (Ryanair)*

· Рига (AirBaltic)

· Вильнюс (AirBaltic)

*При возвращении из этого пункта назначения будет действовать двухнедельное требование самоизоляции. Информацию о коэффициенте заражения по странам можно найти на сайте Министерства иностранных дел.