В Нидерландах из-за чрезмерной агрессии соперника клуб не стал продолжать футбольный матч

Любопытный эпизод произошел во время товарищеского матча между «Эйндховеном» и «Катвейком». Матч был прерван на 44-й минуте после того, как «Эйндховен» принял решение покинуть поле, заявив о чрезмерной агрессии игроков «Катвейка». В ответ в «Катвейке» сообщили, что обсудят это происшествие с юристами.

«Игра была грубая с обеих сторон. Обе команды получили по две желтые карточки. Мы понесли серьезные расходы, и они нас просто подвели. На этой неделе мы проконсультируемся с нашими юристами. Кроме того, сейчас сложился негативный имидж о нашем клубе. Это может повлиять на различные области, например на потенциальных новых спонсоров», — приводит слова спортивного директора «Катвейка» Сиза Бруининка Voetbal International.