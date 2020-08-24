Мигранты в Германии: права ли была Меркель, открыв двери сотням тысяч беженцев?

Правопопулистская «Альтернатива для Германии», выступая с антииммигрантскими лозунгами, отобрала часть электората у партии Меркель, Христианско-демократического союза (ХДС), и на многих региональных выборах, и на выборах бундестага в 2017 году.

Левоцентристы схватились за голову и принялись доказывать согражданам, что прием беженцев - это гуманитарная помощь, и она не предполагает выгод.

«Начиная с федеральных выборов 2013 года, руководство страны болтало в самых разных направлениях, не было определенного курса. Пока не случился миграционный кризис 2015 года. Тогда Ангела Меркель и показала, кто тут главный», - говорит Фредрик Эриксон, директор Европейского центра международной политической экономики.

Но далеко не все в стране оценили гуманизм и железную политическую волю канцлера.

Мемориал в память о жертвах теракта в Мюнхене Getty Images В августе 2016 года житель Германии иранского происхождения открыл стрельбу на улицах Мюнхена, в результате чего погибли 9 подростков

«Меркель не открывала границы, это не совсем так. Она просто применила существующий закон о свободе передвижения внутри Европы. Тут, скорее, речь не о том, что она что-то открыла, она просто не стала ничего закрывать», - объясняет политолог Свободного университета Берлина Кристоф Нгуен.

Социологи утверждают, что в дальней перспективе Германия лишь выиграет от наплыва мигрантов.

«Немецкое общество стремительно стареет. Прослойка, которая платит налоги, становится все меньше, а тех, кто живет за счет налогов, - все больше. Наши коллеги в ходе другого исследования подсчитали, что для исправления ситуации нам надо принимать от 200 до 400 тысяч мигрантов в год», - говорит доктор Косякова.

По ее словам, отчеты об интеграции мигрантов и беженцев, подобные тому, что опубликовала ее группа, вызывают в обществе большой интерес и способны влиять на политические процессы в стране.

Все ли так радужно?

По данным Федерального департамента по миграции и беженцам (BAMF), сегодня в Германии в поиске работы находятся примерно 450 тысяч беженцев. Все они зарегистрированы на бирже труда и в различных бюро по трудоустройству.

При этом, согласно последним данным, 17% из тех, кто проходит программы по интеграции, элементарно не обучены грамоте и их будущее трудоустройство под большим вопросом.

Юлия Косякова считает, что эта цифра завышена - по ее данным, неграмотных беженцев насчитывается не более 10%.

Беженец на обучении в столярной мастерской в Германии в 2015 году AFP Германия много вкладывает в профессиональное обучение мигрантов. «Беженец - это не профессия», - написано на плакате. Беженец на обучении в столярной мастерской в Германии в 2015 году.

Но в любом случае процесс интеграции может вскоре замедлиться. Первыми на курсы, а затем и на рынок труда вышли наиболее способные в смысле навыков и знания языка группы приезжих. Они, скорее всего, и дали ту положительную динамику, которая отображена в исследовании IAB.

Остались менее способные. Именно они вкупе с подавляющим большинством неработающих беженок-женщин могут стать бременем для государственной системы.

Почему в других странах интеграция идет хуже?

Как объясняют сами немцы, главное отличие немецкого устройства от любого другого - в так называемой дуальной системе образования.

Иными словами - в Германии почти невозможно устроиться на работу только «с корочкой», но без опыта, и наоборот. Система работает так, что, обучаясь любой специальности, человек параллельно начинает осваивать ее практически.

Выходцы из бывшего СССР сравнивают это с тем, как были устроены советские профтехучилища. Только в Германии система распространяется абсолютно на все профессии, не только технические.

В такой среде получить рабочее место гораздо сложнее, чем в других странах, зато оно становится относительно постоянным.