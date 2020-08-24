В Минске ОМОН задержал оппозиционеров Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского

Члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский утром в понедельник, 24 августа, были задержаны на проходной Минского тракторного завода (МТЗ). Сотрудники ОМОНа поместили их в автозак и увезли, говорится в сообщении, размещенном на странице Ковальковой в Facebook.

Представителей оппозиции обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия. Ковалькова и Дылевский приехали к заводу поговорить перед проходной с бастующими рабочими и заместителем генерального директора по идеологии, следует из поста в социальной сети.

Накануне в белорусской столице прошел "Марш новой Беларуси". По оценке СМИ, протестная акция собрала до 250 000 человек, тем самым став самой массовой за всю историю суверенной Республики Беларусь.

Дылевский является представителем стачкома МТЗ, а Ковалькова - доверенным лицом экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. В президиум Координационного совета также входят лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, соратница Светланы Тихановской, глава избирательного штаба экс-банкира Виктора Бабарико Мария Колесникова, юрист Максим Знак, международный медиатор Лилия Власова и Павел Латушко - экс-директор Купаловского театра, уволенный с должности за сочувствие белорусской оппозиции.

Протесты после выборов президента Беларуси

В Беларуси не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Согласно официальным данным, действующий президент республики получил более 80 процентов голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская - около 10 процентов. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации результатов голосования, пресекались ОМОНом и спецназом. Силовики действовали с беспрецедентной жестокостью.