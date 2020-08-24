Команды "Формулы-1" обеспокоены допуском зрителей на трибуны Гран-при России

По информации немецкого издания Bild , не все команды разделяют идею проведения этапа с болельщиками, потому что опасаются за здоровье пилотов и членов своих команд.

Российский этап чемпионата, который пройдет 25-27 сентября, станет первым в году, на котором будут присутствовать зрители.

Гендиректор АНО "Росгонки" Алексей Титов ранее заявил, что организаторы Гран-при России на "Сочи Автодроме" ожидают от 30 до 32 тысяч зрителей, но во время проведения этапа будут строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические нормы.

Aus Angst vor Corona - Formel-1-Zoff um Zuschauer beim Russland-Rennen https://t.co/6qjOmncbTP — BILD (@BILD) August 22, 2020