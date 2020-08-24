Пн, 24.08.2020
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  • Команды "Формулы-1" обеспокоены допуском зрителей на трибуны Гран-при России

Команды "Формулы-1" обеспокоены допуском зрителей на трибуны Гран-при России

"Формула-1".

ФОТО: nph / Bratic via www.imago-images.de/imago images/Nordphoto

Сразу несколько команд чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" выразили тревогу в связи решением организаторов Гран-при России допустить зрителей на трибуны во время продолжающейся пандемии коронавируса, пишет Newsru.

По информации немецкого издания Bild, не все команды разделяют идею проведения этапа с болельщиками, потому что опасаются за здоровье пилотов и членов своих команд.

Российский этап чемпионата, который пройдет 25-27 сентября, станет первым в году, на котором будут присутствовать зрители.

Гендиректор АНО "Росгонки" Алексей Титов ранее заявил, что организаторы Гран-при России на "Сочи Автодроме" ожидают от 30 до 32 тысяч зрителей, но во время проведения этапа будут строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические нормы.

Организаторы чемпионата "Формулы-1" в июне опубликовали утвержденные Международной автомобильной федерации (FIA) поправки в регламент сезона 2020 года, принятые из-за пандемии коронавируса. Они касаются различных гоночных процедур, включая старт и возобновление гонки, церемонии награждения и стартовой решетки.

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