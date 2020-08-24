Еврокомиссия предлагает изменить торговые соглашения с рядом стран

Об этом в понедельник в Брюсселе на брифинге сообщил представитель пресс-секретарь Еврокомиссии Даниэль Фэрри.

"Сегодня Европейская комиссия одобрила ряд предложений с целью увеличить торговлю ЕС и соседних стран в панъевропейском регионе для того, чтобы внести свой вклад в экономическое восстановление. Сегодняшние предложения преследуют целью модернизацию преференциальных торговых соглашений, общая сумма которых в 2019 году составила 677 млрд евро", - анонсировал он.