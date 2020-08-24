Еврокомиссия предлагает изменить торговые соглашения с рядом стран

Европейская комиссия одобрила решение, которым будет увеличена торговля между Европейским союзом и странами паневропейского и средиземноморского региона, в том числе, с Украиной.
Об этом в понедельник в Брюсселе на брифинге сообщил представитель пресс-секретарь Еврокомиссии Даниэль Фэрри.
"Сегодня Европейская комиссия одобрила ряд предложений с целью увеличить торговлю ЕС и соседних стран в панъевропейском регионе для того, чтобы внести свой вклад в экономическое восстановление. Сегодняшние предложения преследуют целью модернизацию преференциальных торговых соглашений, общая сумма которых в 2019 году составила 677 млрд евро", - анонсировал он.
Фэрри уточнил, что эти предложения касаются правил происхождения с тем, чтобы сделать эти соглашения более гибкими и более выгодными для бизнеса. "Это касается таких стран, как Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Фарерские острова, Турция, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Палестина, Грузия, Республика Молдова, Украина, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сербия и Косово", - перечислил представитель ЕК.