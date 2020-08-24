ФОТО: BBC News

На снятом очевидцем видео полицейские стреляют в спину 29-летнему афроамериканцу, пытавшемуся сесть в автомобиль. Остается неясным, что предшествовало этому.

В американском штате Висконсин произошли массовые протесты после того, как полицейские несколько раз выстрелили в чернокожего мужчину, который по утверждению полиции был вовлечен в инцидент, связанный с домашним насилием.

29-летний афроамериканец по имени Джейкоб Блейк, житель города Кеноша в штате Висконсин, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Снятое очевидцем видео предположительно запечатлело момент, в который полицейские стреляют Блейку в спину, когда он пытается сесть в машину.

Протестовать против действий полицейских на улицы города вышли сотни человек. Они прошли маршем к городскому управлению полиции, скандируя "Мы не отступимся!" и поджигая припаркованные автомобили.

Протесты переросли в беспорядки, полиция применила слезоточивый газ, и в Кеноше был введен комендантский час.

Полиция обратилась к владельцам заведений, работающих круглосуточно, с призывом подумать о временном закрытии после получения многочисленных звонков о вооруженных ограблениях и стрельбе в городе.

Губернатор Висконсина демократ Тони Эверс осудил применение огнестрельного оружия против Блейка, который предположительно не был вооружен.

"Мы выступаем против чрезмерного применения силы и стремительной эскалации по отношению к чернокожим жителям Висконсина", - заявил губернатор.

Власти штата начали расследование действий участвовавших в инциденте полицейских и отстранили их от исполнения обязанностей.

В мае в соседнем с Висконсином штате Миннесота во время задержания погиб Джордж Флойд. Полицейскому, который прижимал коленом к земле шею Флойда за несколько минут до его смерти, было предъявлено обвинение в убийстве. Это событие стало толчком к одному из самых масштабных протестных движений в истории США под лозунгом Black Lives Matter ("Жизни чернокожих важны").

Что произошло в Висконсине?

ФОТО: BBS NEWS

В пресс-службе полиции Кеноши заявили, что полиция прибыла на место инцидента, получив вызов о домашнем насилии около пяти вечера по местному времени в воскресенье.

Местное издание Kenosha News сообщает, что соседи якобы видели, как Блейк пытался разнять двух дерущихся женщин.

Снятое очевидцем и появившееся в интернете видео не показывает, с чего начался инцидент.

На нем видно лишь его завершение: мужчина в белой майке и черных шортах направляется к джипу, а за ним следуют двое полицейских.

Когда мужчина пытается сесть в машину, полицейский хватает его за майку. Затем полицейские стреляют ему в спину - судя по звуку, не меньше семи раз.

Слышен гудок автомобиля - предполагается, от упавшей на руль головы Блейка.

В салоне в этот момент находились трое сыновей Блейка, заявил адвокат и активист Бенджамин Крамп, представляющий семью Джорджа Флойда, умершего во время задержания полицейскими в Миннесоте.

"Коп стрелял в их отца у них глазах. Они будут навсегда травмированы", - написал Крамп.

В полиции подтвердили, что имело места стрельба с участием полицейских, но не сообщили подробностей, чем она была вызвана. Там также заявили, что после ранения Блейку была немедленно оказана медицинская помощь и он был доставлен в больницу в Милуоки.

Департамент юстиции штата Висконсин начал расследование инцидента и обещал предоставить в прокуратуру заключение в течение 30 дней.

Находившиеся на месте инцидента полицейские отстранены от выполнения обязанностей.

После того, как видео инцидента распространилось в соцсетях, на его месте собрались протестующие.

Местные СМИ сообщают о столкновениях с полицией и поджоге машин. В Кеноше был объявлен комендантский час до 7:00 утра понедельника.

Губернатор Висконсина Тони Эверс осудил чрезмерное применение силы в отношении чернокожих жителей штата.

Эверс написал в "Твиттере", что хотя не все детали воскресного инцидента известны на данный момент, Блейк - не первый чернокожий американец, убитый или раненый представителями правоохранительных органов.

Tonight, Jacob Blake was shot in the back multiple times, in broad daylight, in Kenosha, Wisconsin. Kathy and I join his family, friends, and neighbors in hoping earnestly that he will not succumb to his injuries. — Governor Tony Evers (@GovEvers) August 24, 2020