Пьяный водитель BMW решил погонять и попался полиции

По информации Департамента полиции и погранохраны, 22 августа поздно вечером в полицию поступило сообщение, что в волости Вильянди в деревне Пеэтримыйза на автомобиле гоняет пьяный мужчина, пишет Sakala.

Отреагировавшие на вызов полицейские обнаружили автомобиль BMW X6, за рулем которого был 42-летний мужчина с признаками опьянения. Поскольку мужчина отказался дышать в алкометр, для проведения экспертизы он был доставлен в медучреждение. Автомобиль отогнал к дому его трезвый близкий человек. В отношении водителя было начато производство.