Пн, 24.08.2020
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  • Пьяный водитель BMW решил погонять и попался полиции

Пьяный водитель BMW решил погонять и попался полиции

Полиция.

ФОТО: Marko Saarm

В выходные в вильяндискую полицию поступил 41 вызов, три из которых были связаны с насилием в близких отношениях. Также в субботу вечером в Пеэтримыйза полиция задержала водителя BMW X6 в состоянии криминального алкогольного опьянения.

По информации Департамента полиции и погранохраны, 22 августа поздно вечером в полицию поступило сообщение, что в волости Вильянди в деревне Пеэтримыйза на автомобиле гоняет пьяный мужчина, пишет Sakala.

Отреагировавшие на вызов полицейские обнаружили автомобиль BMW X6, за рулем которого был 42-летний мужчина с признаками опьянения. Поскольку мужчина отказался дышать в алкометр, для проведения экспертизы он был доставлен в медучреждение. Автомобиль отогнал к дому его трезвый близкий человек. В отношении водителя было начато производство.

За выходные вильяндиская полиция проверила на трезвость 79 водителей. Был обнаружен один человек в состоянии криминального опьянения, восемь человек доставили в вытрезвитель.

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