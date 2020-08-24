Пьяный водитель BMW решил погонять и попался полиции

В выходные в вильяндискую полицию поступил 41 вызов, три из которых были связаны с насилием в близких отношениях. Также в субботу вечером в Пеэтримыйза полиция задержала водителя BMW X6 в состоянии криминального алкогольного опьянения.
По информации Департамента полиции и погранохраны, 22 августа поздно вечером в полицию поступило сообщение, что в волости Вильянди в деревне Пеэтримыйза на автомобиле гоняет пьяный мужчина, пишет Sakala.
Отреагировавшие на вызов полицейские обнаружили автомобиль BMW X6, за рулем которого был 42-летний мужчина с признаками опьянения. Поскольку мужчина отказался дышать в алкометр, для проведения экспертизы он был доставлен в медучреждение. Автомобиль отогнал к дому его трезвый близкий человек. В отношении водителя было начато производство.
За выходные вильяндиская полиция проверила на трезвость 79 водителей. Был обнаружен один человек в состоянии криминального опьянения, восемь человек доставили в вытрезвитель.