Картина дня: очередная жертва коронавируса, тест приложения HOIA и споры вокруг сноса мемориала

Еще на одной шахте в Эстонии обнаружены зараженные коронавирусом

Сегодня, 24 августа, стало известно о заражении коронавирусом двух работников шахты «Оямаа». Читать далее...

Ученые определили, для кого коронавирус опаснее всего

Эстонские ученые участвовали в международном исследовании, по результатам которого появится возможность прогнозировать, у которого Covid-19 протекает в слабой форме, а кому нужно уделить в больнице повышенное внимание. Читать далее...

Эксперимент Rus.Postimees: ищем зараженных при помощи приложения HOIA

В четверг, 20 августа, в Эстонии вышло приложение для смартфонов Hoia, которое, благодаря своим пользователям, поможет ограничить распространение коронавируса. Читать далее...

Пунктов назначения становится все меньше: из Таллинна теперь можно улететь только в девять стран

В последние недели в Европе наблюдается рост числа заражений коронавирусом, поэтому быстро меняются коэффициенты заражения стран и отсюда составляется и план полетов. Согласно утвержденной в настоящее время методике, до конца августа полеты в Эстонии связаны с уровнем заражения, и по мере его роста авиакомпаниям приходится отменять свои рейсы. Читать далее...

В Эстонии умер человек с коронавирусом, добавилось трое зараженных

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 320 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, три пробы дали положительный результат. Читать далее...

Фото: полиция навестила 85-летнюю Евгению, которая восемь дней провела в лесу

Вчера, 23 августа, сотрудники Ида-Харьюского полицейского участка навестили 85-летнюю Евгению, которая больше недели провела в лесу. По понятным причинам она была немного уставшей, но при этом со здоровьем больших проблем нет. Стражи порядка желают ей сил и скорейшего восстановления. Читать далее...

Март Хельме снес бы и Горхолл, и советский мемориал на Маарьямяги

В ближайшее время правительство обсудит вопрос сохранения мемориала, построенного в советское время в Таллинне на холме Маарьямяги. Министр внутренних дел Март Хельме заявил, что следует снести как мемориал, так и Горхолл, но в правительстве этот вопрос вызовет жаркие споры. Читать далее...

Кылварт: мы никогда не согласимся на снос мемориала на Маарьямяги

Мэр Таллинна и вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт исключил снос советского мемориала на Маарьямяги, за который выступает министр внутренних дел и вице-председатель входящей в правительство Эстонской консервативной народной партии Март Хельме. Читать далее...

С понедельника самоизоляция потребуется приехавшим в Эстонию из 24 стран Европы

С понедельника, 24 августа, оставаться две недели в карантине должны люди, прибывающие в Эстонию из 24 стран Европы. Читать далее...

За насилие над детьми «Мать года» приговорили к тюремному заключению

Пярнуский уездный суд в понедельник, 22 августа, признал виновной 67-летнюю обладательницу титула "Мать года 2013" Малле Кобин и приговорил ее к реальному тюремному заключению. Читать далее...

В Минске ОМОН задержал оппозиционеров Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского