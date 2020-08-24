Пн, 24.08.2020
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Литва вручила Белоруссии ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства

Флаг Белоруссии.

ФОТО: VASILY FEDOSENKO/REUTERS

МИД Литвы в понедельник, 24 августа, вручил ноту протеста послу Белоруссии в Вильнюсе. Причиной стало нарушение воздушного пространства страны. Вертолет Ми-24, принадлежащий белорусской стороне, пересек границу Литвы 23 августа около 18.50 в районе деревни Мядининкай, объяснило внешнеполитическое ведомство, пишет Deutsche Welle.

В свою очередь, министерство обороны Белоруссии заявило о перехвате ВВС и войсками ПВО "зонда из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой", который был запущен, по данным ведомства, с территории Литвы. Полет зонда удалось пресечь без оружия, отметила белорусская сторона. Военное ведомство называет инцидент "провокацией со стороны Литовской Республики".

В Белоруссии уже несколько недель продолжается политический кризис. В стране не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Согласно официальным данным, действующий президент республики получил более 80 процентов голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская - около 10 процентов. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации результатов голосования, пресекались ОМОНом и спецназом. Силовики действовали с беспрецедентной жестокостью. Тихановская была вынуждена покинуть Белоруссию и уехать в Литву.

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