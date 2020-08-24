Полиция выслала из страны четверых иностранцев

В минувшую пятницу полиция составила предписание покинуть в течение 30 дней Эстонию гражданину Египта 1993 года рождения, который незаконно находился в Шенгенской зоне в течение десяти дней, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Пыхьяской префектуры. Запрет на въезд для него не установлен.

В тот же день полиция рассмотрела дело в отношении гражданина Украины 1984 года рождения, который без законных оснований находился в Шенгенской зоне в течение 17 дней. Ему сделано предписание покинуть Эстонию в течение 30 дней, запрет на въезд для него не установлен.

В пятницу полиция также провела разбирательство в отношении гражданина США 1993 года рождения, который без законных оснований пробыл в странах Шенгенской зоны в общей сложности 80 дней. Ему дано предписание покинуть Эстонию в течение 30 дней. Запрета на въезд на этого человека не установлено.