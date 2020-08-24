Сентябрь в Таллинне – месяц снижения вреда от автомобилей

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, кампания «Месячник экологичной мобильности» проводится городом с 2012 года.

«Ранее, начиная с 2000 года, в сентябре традиционно проводилось множество мероприятий, связанных с движением и безопасностью передвижения. В итоге было решено задать этим мероприятиям общее направление, которое подчеркивало бы роль природосберегающих способов передвижения и экологичного образа жизни в защите окружающей среды, - сказал Кландорф. – Я рад признать, что информационная кампания месячника способствовала повышению уровня осведомленности горожан о выбросах углекислого газа, а также об экологичном образе жизни. Кроме того, многие организаторы крупных мероприятий все больше применяют в ходе своей деятельности дружественные к окружающей среде решения».

В этом году мероприятия в рамках Месячника экологичной мобильности распределены на четыре тематических блока: чистота Балтийского моря, дружественные улицы города, Европейская неделя подвижности, город общин. В каждый тематический блок входит множество событий и запланировано одно главное мероприятие.

Тема «Город, открытый морю» будет в центре внимания с 27 августа по 4 сентября. Главное событие недели – День Балтийского моря, который состоится 27 августа в сотрудничестве с городом Хельсинки. В программе – семь мероприятий об экологичном передвижении, в том числе будет возможность взглянуть на построенное благодаря поддержке Европейского союза береговое сооружение ручья Мустйыэ, позволяющее снизить уровень попадающих в море опасных веществ, и, тем самым, вносит вклад в повышение качества воды в Коплиском заливе.

Тематический блок «Дружественные улицы города» пройдет с 5 по 15 сентября, его центральным событием станет уличный фестиваль Uus Maailm, запланированный на 5–6 сентября. В рамках уличного фестиваля состоится ряд экологических мероприятий - к примеру, введение системы «Залоговый стаканчик». Гостей призывают прийти на мероприятие со своей чашкой. При поддержке Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства на фестивале выступит научный театр и пройдет мастерская «бомбочек» с семенами. В эти дни улицы будут исключительно в распоряжении пешеходов.

С 16 по 22 сентября состоятся мероприятия Zero-emission mobility for all, или «Мобильность с нулевым уровнем выбросов для всех» в рамках Европейской недели подвижности. Главное событие недели – Таллиннский день без автомобиля, насыщенная программа которого включает множество занятий для людей любого возраста. Запланированы пешие и велопрогулки, соревнование по ориентированию на общественном транспорте, выступят спортсмены и любители экстремального спорта. В информационных палатках будут работать команды Департамента полиции и погранохраны, Департамента шоссейных дорог и Eesti Pandipakend.

«Город общин» будет в центре внимания с 23 по 30 сентября, когда горожане получат возможность посетить общинные огороды.