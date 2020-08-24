В Таллинне мужчина с битой напал на водителя

В пятницу, 21 августа было начато уголовное производство в связи с тем, что в Таллинне в Мустамяэ на улице Айанди 38-летний мужчина с признаками опьянения ударил бейсбольной битой 21-летнего мужчину по голове. Также нападавший разбил переднюю правую фару автомобиля жертвы. Полиция задержала нападавшего.

В этот же день в Хааберсти на улице Кыргепинге трое мужчин напали на 22-летнего молодого человека и забрали его личные вещи. Все обстоятельства случившегося выясняются.