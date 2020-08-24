В Таллинне мужчина с битой напал на водителя

В пятницу в Таллинне произошло несколько тяжких нарушений общественного порядка, жертвами которых стали молодые люди, передает Пыхьяская префектура.
В пятницу, 21 августа было начато уголовное производство в связи с тем, что в Таллинне в Мустамяэ на улице Айанди 38-летний мужчина с признаками опьянения ударил бейсбольной битой 21-летнего мужчину по голове. Также нападавший разбил переднюю правую фару автомобиля жертвы. Полиция задержала нападавшего.
В этот же день в Хааберсти на улице Кыргепинге трое мужчин напали на 22-летнего молодого человека и забрали его личные вещи. Все обстоятельства случившегося выясняются.
А в субботу, 22 августа, в полицию сообщили, что в Хааберсти на улице Ыйсмяэ-теэ 34-летний мужчина бил руками и ногами одного мужчину и угрожал ножом другому мужчине, препятствовавшему избиению. Нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция задержала его. Точные обстоятельства случившегося будут установлены в ходе производства.