Инспекция: требование регистрировать походы в ресторан незаконно, люди перестанут их посещать

По словам директора по надзору Инспекции по защите данных Марис Юха, введение в Эстонии правила фиксировать свои походы в рестораны и увеселительные учреждения приведет к сокращению их клиентуры, поскольку многие жители не захотят делиться такой информацией.

Она добавила, что действующее законодательство не позволяет собирать такие сведения, но теоретически все же это возможно - при условии, что люди добровольно согласятся делиться с ресторанами своими личными данными. Однако в случае отказа заведения не имеют права отказать им в обслуживании, предупредила чиновник.