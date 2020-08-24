Инспекция: требование регистрировать походы в ресторан незаконно, люди перестанут их посещать

Требование обязать жителей Эстонии регистрировать свои посещения ресторанов серьезно нарушает их частную жизнь и противоречит действующим законам, считают в Инспекции по защите данных, пишет Rus.ERR.
По словам директора по надзору Инспекции по защите данных Марис Юха, введение в Эстонии правила фиксировать свои походы в рестораны и увеселительные учреждения приведет к сокращению их клиентуры, поскольку многие жители не захотят делиться такой информацией.
Она добавила, что действующее законодательство не позволяет собирать такие сведения, но теоретически все же это возможно - при условии, что люди добровольно согласятся делиться с ресторанами своими личными данными. Однако в случае отказа заведения не имеют права отказать им в обслуживании, предупредила чиновник.
Как писал rus.err.ee, государство изучает возможности персонификации походов в рестораны, театры и на вечеринки, чтобы в случае обнаружения очагов заболевания коронавирусом Департамент здоровья мог оперативнее связаться с людьми.