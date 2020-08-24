Пн, 24.08.2020
Глядя на все чаще появляющиеся в последние дни случаи новых заражений за рубежом, я не хотел бы быть излишне оптимистичным. Таави Аас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Инспекция: требование регистрировать походы в ресторан незаконно, люди перестанут их посещать

Инспекция: требование регистрировать походы в ресторан незаконно, люди перестанут их посещать

Ресторан. Иллюстративное фото.

ФОТО: rawpixel.com/shutterstock

Требование обязать жителей Эстонии регистрировать свои посещения ресторанов серьезно нарушает их частную жизнь и противоречит действующим законам, считают в Инспекции по защите данных, пишет Rus.ERR.

По словам директора по надзору Инспекции по защите данных Марис Юха, введение в Эстонии правила фиксировать свои походы в рестораны и увеселительные учреждения приведет к сокращению их клиентуры, поскольку многие жители не захотят делиться такой информацией.

Она добавила, что действующее законодательство не позволяет собирать такие сведения, но теоретически все же это возможно - при условии, что люди добровольно согласятся делиться с ресторанами своими личными данными. Однако в случае отказа заведения не имеют права отказать им в обслуживании, предупредила чиновник.

Как писал rus.err.ee, государство изучает возможности персонификации походов в рестораны, театры и на вечеринки, чтобы в случае обнаружения очагов заболевания коронавирусом Департамент здоровья мог оперативнее связаться с людьми.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ