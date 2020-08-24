Белоруссия заявила, что в запущенных из Литвы шариках мог быть яд

«Эти на первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов... Никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее», - сказал исполняющий обязанности заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Олег Орлов, слова которого приводит пресс-служба Минобороны.

Он отметил, что хоть «обывателю может показаться, что это факт малозначительный», однако «любая граница любого государства является неприкосновенной». «И это не зависит, ни от того, какое направление ветра на данный момент в районе границы, ни от желания граждан, скажем так, пошутить, позапускать шарики», - сказал Орлов.

При этом в оборонном ведомстве подчеркнули, что белорусские летчики не нарушали воздушное пространство Литвы во время инцидента с воздушными шарами, запущенными с литовской территории, добавив, что саму ситуацию расценивают как провокацию.

«Действия наших летчиков расцениваю как абсолютно соответствующие нашему и международному законодательству. Наши летчики действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения государственной границы Литовской республики не было», - сказал Орлов.

В понедельник Минобороны Белоруссии сообщило, что зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства страны «зондом из восьми воздушных шаров» с литовской стороны. Там добавили, что «полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО».

Литва в свою очередь вручила Белоруссии ноту протеста из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства страны белорусским вертолетом.

В воскресенье в Литве несколько десятков тысяч человек приняли участие в акции «Путь свободы», организованной в знак солидарности с белорусским народом.