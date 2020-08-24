В правительстве Германии не исключили, что Навальный мог быть отравлен

В правительстве Германии не исключают определенную вероятность того, что оппозиционер Алексей Навальный, перевезенный из России в берлинскую клинику «Шарите», мог быть отравлен. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, отметив, что, «к сожалению, в новейшей российской истории было несколько подозрительных случаев». Он добавил, что в связи с этим Навальному необходима личная защита.
Официальный Берлин призвал к полной прозрачности в расследовании инцидента, передает NEWSru со ссылкой на DW. Глава МИД Германии Хайко Маас в свою очередь заявил, что в деле пока отсутствуют многие факты, и поэтому необходимо дождаться разъяснений от врачей.
«Я отношусь к тем, кто в своих воззрениях основывается на фактах. В деле Навального многие факты еще отсутствуют - медицинские, вероятно, криминологические. Мы ждем разъяснения и дальнейшей информации от врачей Charité в обозримом будущем», - заявил Маас на пресс-конференции.
Уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства» Дирк Визе ранее призвал к убедительному и прозрачному расследованию стремительного ухудшения состояния Навального в кооперации с российскими властями. По его словам, «стоит вопрос об отравлении». На вопрос о возможных дипломатических последствиях в случае, если отравление Навального подтвердится, Визе отметил, что сначала необходимо дождаться результатов обследования.
Алексей Навальный был перевезен в берлинскую клинику рано утром 22 августа. С тех пор немецкие врачи не выступали с официальными заявлениями о его состоянии. Ожидается, что они сделают это сегодня. В «Шарите» пояснили, что медики проводят комплексную диагностику и обследования, требующие времени, и призвали набраться терпения.
Команда Навального анонсировала стрим вечером 23 августа, в котором планировала рассказать все, что известно о произошедшем с политиком, но потом отменила мероприятие. «Мы обязательно его проведем позже, когда будем к этому готовы», - объяснил в Telegram руководитель региональных штабов Навального Леонид Волков.
Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в понедельник сообщила, что сразу после госпитализации Навального 20 августа в Следственный комитет в Москве и в полицию в Томске было подано заявление об отравлении. «Решение о возбуждении дела по закону принимается за 3 дня. Срок истек в 13.30 воскресенья. Дело до сих пор не возбуждено», - написала Ярмыш.
В омской больнице скорой медицинской помощи N1, куда Навальный был госпитализирован после потери сознания в самолете и экстренной посадки, отмели версию об отравлении. Заместитель главного врача клиники Анатолий Калиниченко сообщил, что диагноз «отравление» рассматривался одним из первых, но в московской и томской лабораториях не выявили химико-токсикологических веществ, которые можно было расценить как яды или как продукты действия ядов. «Поэтому от диагноза "отравление" мы отошли», - сказал он.
Клиника «Шарите» взята под круглосуточную охрану. По данным СМИ, это позволяет статус «гостя канцлера» ФРГ Ангелы Меркель, который официально получил Навальный. Основатель фонда Cinema for Peace, организовавшего перевозку Навального в Берлин, говорил, что несколько стран предложили политику политическое убежище, но его окружение не рассматривает вариант бегства из России. В команде Навального эту информацию не комментировали.