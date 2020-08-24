В правительстве Германии не исключили, что Навальный мог быть отравлен

Официальный Берлин призвал к полной прозрачности в расследовании инцидента, передает NEWSru со ссылкой на DW. Глава МИД Германии Хайко Маас в свою очередь заявил, что в деле пока отсутствуют многие факты, и поэтому необходимо дождаться разъяснений от врачей.

«Я отношусь к тем, кто в своих воззрениях основывается на фактах. В деле Навального многие факты еще отсутствуют - медицинские, вероятно, криминологические. Мы ждем разъяснения и дальнейшей информации от врачей Charité в обозримом будущем», - заявил Маас на пресс-конференции.

Уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства» Дирк Визе ранее призвал к убедительному и прозрачному расследованию стремительного ухудшения состояния Навального в кооперации с российскими властями. По его словам, «стоит вопрос об отравлении». На вопрос о возможных дипломатических последствиях в случае, если отравление Навального подтвердится, Визе отметил, что сначала необходимо дождаться результатов обследования.

Алексей Навальный был перевезен в берлинскую клинику рано утром 22 августа. С тех пор немецкие врачи не выступали с официальными заявлениями о его состоянии. Ожидается, что они сделают это сегодня. В «Шарите» пояснили, что медики проводят комплексную диагностику и обследования, требующие времени, и призвали набраться терпения.

Команда Навального анонсировала стрим вечером 23 августа, в котором планировала рассказать все, что известно о произошедшем с политиком, но потом отменила мероприятие. «Мы обязательно его проведем позже, когда будем к этому готовы», - объяснил в Telegram руководитель региональных штабов Навального Леонид Волков.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в понедельник сообщила, что сразу после госпитализации Навального 20 августа в Следственный комитет в Москве и в полицию в Томске было подано заявление об отравлении. «Решение о возбуждении дела по закону принимается за 3 дня. Срок истек в 13.30 воскресенья. Дело до сих пор не возбуждено», - написала Ярмыш.

В омской больнице скорой медицинской помощи N1, куда Навальный был госпитализирован после потери сознания в самолете и экстренной посадки, отмели версию об отравлении. Заместитель главного врача клиники Анатолий Калиниченко сообщил, что диагноз «отравление» рассматривался одним из первых, но в московской и томской лабораториях не выявили химико-токсикологических веществ, которые можно было расценить как яды или как продукты действия ядов. «Поэтому от диагноза "отравление" мы отошли», - сказал он.