"Барселона" повесила на Лионеля Месси отпугивающий ценник

По информации испанской газеты Mundo Deportivo, после разгромного поражения каталонцев в четвертьфинале Лиги чемпионов от немецкой "Баварии" (2:8) 33-летний аргентинец выразил желание покинуть команду. Нападающий провел переговоры с новым главным тренером Роналдом Куманом, но ясности по будущему Месси они не принесли.

Интерес к шестикратному обладателю "Золотого мяча" приписывают английскому "Манчестер Сити", французскому "ПСЖ" и итальянскому "Интеру".

700-миллионным ценником "Барселона" дала понять, что пока не намерена отпускать Лионеля, чей контракт оканчивается летом 2021 года. В клубе считают, что Месси все еще является лидером "Барсы". Кроме того, к нему привязано большое количество рекламных контрактов, которые каталонцы не хотят потерять.