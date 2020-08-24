"Барселона" повесила на Лионеля Месси отпугивающий ценник

Испанский футбольный клуб "Барселона" в случае продажи Лионеля Месси будет требовать от покупателей полной выплаты отступных за аргентинского форварда, установленных на отметке 700 млн евро, передает NEWSru.com.
По информации испанской газеты Mundo Deportivo, после разгромного поражения каталонцев в четвертьфинале Лиги чемпионов от немецкой "Баварии" (2:8) 33-летний аргентинец выразил желание покинуть команду. Нападающий провел переговоры с новым главным тренером Роналдом Куманом, но ясности по будущему Месси они не принесли.
Интерес к шестикратному обладателю "Золотого мяча" приписывают английскому "Манчестер Сити", французскому "ПСЖ" и итальянскому "Интеру".
700-миллионным ценником "Барселона" дала понять, что пока не намерена отпускать Лионеля, чей контракт оканчивается летом 2021 года. В клубе считают, что Месси все еще является лидером "Барсы". Кроме того, к нему привязано большое количество рекламных контрактов, которые каталонцы не хотят потерять.
Лионель Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере.