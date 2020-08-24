Пн, 24.08.2020
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Фирма Tallink отказалась обслуживать линию Таллинн – Турку

Паром Tallink.

ФОТО: Andres Haabu

С пятницы, 28 августа, судоходная компания Tallink Grupp прекратит обслуживать паромную линию по маршруту Турку — Таллинн, которая была открыта в начале июля этого года, сообщает Rus.ERR.

«Информационная шумиха и нечеткие сообщения в финских СМИ о возможных новых ограничениях на поездки привели к значительному снижению продаж билетов. Пассажиры сбиты с толку противоречивой информацией об ограничениях и не осмеливаются планировать путешествия», - объяснил председатель правления Tallink Group Пааво Ныгене, добавив, что многие пассажиры, купившие билет, в последние недели отменили свои бронирования   

После тщательного анализа прогнозов на ближайшие месяцы и оценки предполагаемого развития ситуации с пандемией коронавируса и новых возможных ограничений на поездки фирма решила изменить свои планы и прекратить эксплуатацию временного маршрута Турку - Таллинн уже с 28 августа. 

Со всеми пассажирами, которые приобрели билеты по маршруту Турку - Таллинн на более поздние даты, в кратчайшие сроки свяжется контактный центр компании.

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