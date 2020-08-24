СМИ: Ким Чен Ын впал в кому

Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в коматозном состоянии. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на Чанг Сон Мина, помощника экс-президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже несколько месяцев находится в коме, а его публичные выступления последнего времени –сфальсифицированы. Об этом идет речь в новом отчете южнокорейских чиновников, которые ссылаются на Чан Сон Мина, помощника покойного президента Южной Кореи, пишет Newsru со ссылкой на The Sun и New York Post.
В статьях напоминают о курсировавших в апреле текущего года слухах, согласно которым вождь государства-изгоя якобы "превратился в овощ" после неудачной операции на сердце. Сегодня южнокорейское издание The Daily NK утверждает, что публичные выступления Кима были записаны заранее, а младшая сестра лидера, Ким Е Чжон готова руководить страной.