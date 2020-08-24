СМИ: Ким Чен Ын впал в кому

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже несколько месяцев находится в коме, а его публичные выступления последнего времени –сфальсифицированы. Об этом идет речь в новом отчете южнокорейских чиновников, которые ссылаются на Чан Сон Мина, помощника покойного президента Южной Кореи, пишет Newsru со ссылкой на The Sun и New York Post.