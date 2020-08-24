Сенат США заподозрил "российских" партнеров Трампа в торговле людьми, отмывании денег и связях с ОПГ

В отчете Специального комитета по разведке при Сенате США упоминается Феликс Сейтер, управляющий директор фирмы Bayrock Group, которая вместе с будущим президентом США работала над потенциальными проектами в Нью-Йорке, Флориде и Аризоне. В 1995 году Сейтер отбыл 15-месячный срок за нападение. Через три года он признал вину за рэкет в рамках мафиозной схемы по накачке и сбросу ценных бумаг. Тюрьмы за эти признания ему удалось избежать: Сейтер согласился сотрудничать со следствием и более десяти лет делился со спецслужбами информацией о различных подозреваемых, в том числе из криминальных группировок, Северной Кореи и окружения террористического лидера Усамы бен Ладена.

По данным авторов доклада, Сейтер "задействовал свои связи, преимущественно в России, чтобы установить целую сеть контактов, включая сотрудников спецслужб, военнослужащих и персонал военных исследовательских институтов в ряде стран". Сам Феликс Сейтер говорил, что общался "в основном с парнями из ГРУ", пишет Forbes.

В документе также проясняется характер взаимоотношений Трампа с Сейтером. У партнера нынешнего президента США была собственная визитка как представителя Trump Organization.

После того, как в 2007 году издание The New York Times опубликовало историю о прошлом Сейтера, Трамп попытался дистанцироваться от него. Будущий президент заявил, что контактировал, в основном, с тем, кого считал владельцем Bayrock Group, - Тевриком Арифом. В свежем отчете Специальный комитет Сената по разведке предъявил Арифу массу обвинений: "Согласно полученной комитетом информации, Ариф был вовлечен в деятельность российских преступных группировок, отмывание денег и торговлю людьми и занимался этим по меньшей мере с 2000 года".

В 2013 году Дональд Трамп побывал в Москве на конкурсе "Мисс Вселенная" в "Крокус Сити Холл". Там он познакомился с его организаторами - миллиардером Аразом Агаларовым и его сыном - певцом Эмином.

Компания Агаларовых потратила на организацию и проведение мероприятия около 12 млн долларов. Половина средств пошла на лицензионные отчисления и столько же - на иные расходы. Заработали организаторы всего 2 млн долларов, то есть их убыток составил 10 млн долларов.

Однако Трамп остался в восторге и сделал Агаларовых своими партнерами. "Я отлично провел выходные с тобой и твоей семьей, - написал будущий президент США Аразу Агаларову в Twitter после конкурса красоты, на котором выступал и его сын. - Ты проделал потрясающую работу. Следующий шаг ― Trump Tower-Москва. Эмин зажег!" Впоследствии Агаларовы и Трампы действительно занялись девелоперским проектом, но его вскоре свернули.