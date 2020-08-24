В рамках Таллиннского фестиваля камерной музыки пройдет еще пять концертов

Патрону фестиваля, вице-мэру Таллинна Вадиму Белобровцеву очень приятно, что после того, как множество мероприятий было отменено вследствие коронакризиса, теперь любители музыки вновь могут насладиться концертами.

«Будет возможность послушать великолепные выступления известных музыкантов - как местных, так и зарубежных. Гвоздем программы станет запланированный на 28 августа гала-концерт, в ходе которого на сцену выйдет всемирно известная оперная певица Камилла Нюлунд. В Эстонии Нюлунд выступит впервые, и ее выход на сцену – настоящее событие», - сказал Белобровцев.

«В Эстонии мы крайне редко встречаем мировых знаменитостей, чей голос звучал на таких оперных сценах как Метрополитен опера (Нью-Йорк), Венская национальная опера, Немецкая опера в Берлине и др. Приезд Камиллы в Эстонию – чудо, которое сделает фестиваль знаменитым на весь мир», - сказала руководитель организующего фестиваль Фонда музыкантов PLMF Пилле Лилль.

На фестивале выступят и другие знаменитые во всем мире музыканты - Aнна-Лийза Безродны (скрипка), Aндрес Кальюсте (виола), Теодор Синк (виолончель), пианисты Ирина Захаренкова и Стен Лассманн, Tooмас Вавилов (кларнет), Понтус Гранс (контрабас) и др. Представителями нового поколения музыкантов станут скрипач Роберт Траксманн, валторнистка Креэте Перанди и пианистка Марите Мянни.

На этой неделе состоится еще пять концертов. Уже завтра, 25 августа, в церкви Катарийны пройдет концерт «Страшные истории». Вниманию зрителя будут представлены фрагмент композиции из фильма «Психо» с видеоинсталляцией, а также «Шесть мелодий» Джона Кейджа с хореографом Бритт Кырсмаа. 26 августа в церкви Роотси-Михкли зазвучит мощный тенор Оливера Куузика в сопровождении виолончелиста Теодора Синка, пианистки Марите Мянни и др. 27 августа там же выступит Трио Марианне Лейбур.

На гала-концерте фестиваля, который состоится 28 августа в 19.00 в Яановой церкви, можно будет услышать не только голос Камиллы Нюлунд, но и премьеру Концерта для фагота Тыниса Кауманна с солистом Пеэтером Сарапуу. Мари-Анн и Тунне Келам вручат на концерте традиционную премию PLMF «Молодой певец 2020».

29 августа в Доме братства Черноголовых состоится заключительный концерт «Бетховен 250», прозвучит последняя фортепианная соната композитора в исполнении Ирины Захаренковой, а также знаменитая «Крейцерова соната» для скрипки.

С программой фестиваля и исполнителями можно ознакомиться на сайте Фонда музыкантов PLMF (https://plmf.ee/ru/) и в Facebook: https://www.facebook.com/chamberfestival/. Билеты в Piletilevi и на месте.