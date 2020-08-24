Мошенник выманил у жителя Эстонии, ждавшего посылку из-за границы, более 4000 евро

На прошлой неделе в полицию обратился человек, заплативший за посылку, заказанную в интернете, тысячи евро, однако оставшийся без товара, пишет Postimees.
В Йыхвиский полицейский участок сообщили о произошедшем на прошлой неделе, когда пострадавший должен был получить посылку из США, однако для того, чтобы посылка прибыла, ему пришлось сделать различные платежи.
Пострадавший до сих пор не получил посылку. Сумма ущерба составляет в общей сложности 4300 евро.
Для расследования произошедшего полиция начала производство по статье, предусматривающей мошенниество.